Samu pudotti 70 kiloa, selätti kakkostyypin diabeteksen ja sai seksihalunsa takaisin

Haluanko elää yli viisikymppiseksi ja nähdä poikani kasvavan? Samu pohti ja päätti muuttaa elämäntapansa.

Tarina alkaa vuoden 2014 joulukuussa. Nelikymppinen Samu hakeutuu työterveyslääkärin vastaanotolle tuolloisen avovaimonsa kehotuksien ja pyyntöjen säestämänä. Syynä on jatkuva väsymys ja uupumus.

– Yhtä vaivaa menin selvittämään ja useamman kanssa sieltä palailin. Lääkärikäynnillä selvinneet tulokset eivät paljoa mairitelleet eivätkä naurattaneet, Samu kertoo.

Diagnooseja olivat: kakkostyypin diabetes, korkea verenpaine, sairaalloinen liikalihavuus ja mahahappojen liikatuotanto. Kolesterolitkin olivat koholla ja molemmissa lonkissa oli kulumat. Oikea olisi vaatinut jo leikkausta. Kesällä 2015 varmistui myös, että Samulla on erittäin vaikea uniapnea.

– Oloni oli turhautunut ja pelästynyt, Samu muistelee.

Hän painoi liki 153 kiloa.

Syväsukellus omaan elämään

Samu kävi syvissä vesissä. Hän kysyi itseltään, mitä oikein haluaa elämältään.

– Haluanko elää yli viisikymppiseksi ja nähdä poikani kasvavan? Vai jatkaa samalla tavalla kohti vääjäämätöntä kuolemaa nuorella iällä?

Päätös oli selvä: helmikuussa 2015 alkoi ”projekti kohti terveempää elämää ja elämäntapoja”. Ensimmäinen vuosi oli haastavin ja opettavin. Niin pitkä aika elimistöltä meni uudenlaiseen ravintoon ja ruokarytmiin totutellessa.

Aiemmin Samun ruokavalio oli epäterveellinen ja raskas ja syöminen oli iltapainotteista. Ruokavalio sisälsi ”hirvittävät määrät hiilihydraatteja”. Viikonloppuisin muutaman viikon välein oli herkkupäiviä. Burgereita, pitsaa, hodareita, tortilloja, lämpimiä voileipiä.

– Muuten viikonloppuisin söin kerran päivässä lämpimän ruoan ja sekin oli hiilihydraattipainotteinen. Perunaa, pastaa, makkaraa, rasvaista lihaa. Kasviksia eksyi harvoin lautaselle, jos eksyi. Silloinkin kasvikset oli upotettu kermaan.

Kurkku oli säilykkeenä tai kurkkusalaattina.

– Määrät, joita silloin söin, olivat valtavia. Hyvin olisi kaksikin aikamiestä saanut mahan täyteen niillä annoksilla.

Vaatekoossa oli ennen monen monta ällää.

Vyötäröltä on sulanut kymmeniä senttejä.

”Olin unohtanut itseni”

Samu on aina tiennyt, miten ”syödä oikein”. Hän on ammatiltaan kokki.

– En vain ole välittänyt eikä kiinnostusta aiemmin ollut syömisen seuraamiseen.

Elämäntapamuutoksen myötä Samu tunnisti itsessään tunnesyöjän.

– Tämän ongelman ja siihen syyt löytämällä olen oppinut elämään ja hallitsemaan syömiseni.

Vuodessa Samu oppi itsestään paljon.

– Aloin miettimään, mikä oli johtanut painon kertymiseen. Olin elänyt muille ja unohtanut itseni kokonaan. Se johti myös siihen, että parisuhde päättyi reilu vuosi projektin aloituksesta.

Enää ei krapuloita

Nykyisin Samun ruokavalio on vähähiilihydraattinen sekä proteiini- ja kasvispainotteinen. Riisi, pasta ja täysjyvä kuuluvat myös mukaan. Salitreenipäivänä hiilihydraattien määrä on kaksinkertainen normaaliin päivään verrattuna.

Uusiksi ovat menneet myös juomistavat.

– Alkoholi kuului ennen joka viikonloppuun ja määrät litroissa ihan kiitettäviä. Projektin ensimmäisen vuoden aikana alkoholia kului vielä jonkin verran.

Siitä se alkoi hiljalleen vähetä lähes olemattomiin.

– Ennemmin menen työviikon päätteeksi rehkimään salille saaden sieltä sen euforian tunteen, eikä tarvitse kärsiä krapuloista.

Entisessä elämässä Samu pystyi hädin tuskin kävelemään.

Nykyisin Samu treenaa 3–4 kertaa viikossa salilla.

Hiljalleen liikkeelle

Kävely ei lonkkakipujen vuoksi heti onnistunut, mutta Samu alkoi harjoittaa lihaskuntoaan. Hän otti tavoitteita painon laskua silmällä pitäen. Stepperin painoraja 120 kiloa oli yksi niistä.

Jos ei pelkkää pahaa, niin jotain hyvääkin erosta seurasi. Koira jäi Samulle.

– Se tarkoitti sitä, että jouduin lenkittämään päivittäin koiraa.

Lenkkien aloitus ei ollut sieltä helpoimmasta päästä. Kävelyyn tottumaton, lonkkakipuinen Samu joutui suorastaan opettelemaan kävelyä.

Leposärky lonkissa helpottui painon pudottua alle 130 kilon. Kun paino oli 125 kilon paikkeilla, Samu ryhtyi lenkkeilemään. Alkuun lenkit olivat noin 150–500 metrin mittaisia.

– Tuota pidemmät olivat pelkkää tuskaa ja taistelua kipujen kanssa.

Kevään taittuessa kesään ja loppukesään lenkit olivat jo pidentyneet kilometrien pituisiksi. Parempi olo ja kipujen helpottaminen motivoivat jatkamaan.

” Olin menossa kohti hautaa nopeata tahtia.

Libido löytyi taas

Samu on pystynyt pitämään painonsa tavoitteisiinsa asettamissa rajoissa eli 80–85 kilossa. Alimmillaan noin 80 kilossa painoa oli pudonnut 72,5 kiloa. Nahan alta on poistunut puolen kilon voipaketteja reilut 140 kappaletta, ja lihasta on tullut tilalle.

– Meni todella pitkään ennen kuin näin ja tunsin itseni normaalipainoiseksi. Kuitenkin miehen ollessa housuistaan 7XL-kokoa ja nyt L-kokoa. Mieli ei kulje samaa tahtia ulkoisen muutoksen mukana.

Oikea lonkka on saanut armonaikaa leikkaukselta, ja kakkostyypin diabetes on Samun mukaan selätetty.

– Korkean verenpaineen lääkityskin purettu. Kolesterolit ovat matalalla. Närästys on ollut muutaman vuoden poissa ja ilman lääkitystä. Uniapneaan c-pap laite käytössä. Se todennäköisesti pelasti henkeni. Univaikeudet ja väsymys ovat poissa. Vireystaso korkealla. Jaksaa ja jaksaa paremmin, Samu luettelee.

Hän täyttää keväällä 49 vuotta.

– Elinvuosia olen saanut elämäntapamuutoksen tehtyäni lisää ja paljon. 2014 olin jo pisteessä, jolloin en näe 50-vuotispäivääni. Nyt katsoessani taaksepäin silloista elämääni en kaipaa, enkä halua siihen takaisin.

Takaisin on sen sijaan tullut mielenkiinto seksiä kohtaan.

– Harvoin kehdataan kertoa ylipainoisen seksistä. Testosteronitasot alhaalla, iso maha, reilu ylipaino, oman kehon häpeä, jatkuvat kivut raajoissa omalta kohdaltani veivät mielenkiinnon ja halun. Projektini valoisia puolia on myös kadonneen libidon löytyminen. Tunnen jälleen eläväni täyttä miehen elämää.

Ruokavalion ja ruokarytmin lisäksi kuvassa ne kaksi asiaa, joiden avulla Samu kertoo onnistuneensa. Seri-koira sekä oma kotisali – ”näillä saa viikoittaisen kuntoilun hoidettua hienosti”.

Kiitos työterveyslääkärille

Samu kiittelee vuolaasti työterveyslääkäriään. Hän ei syyllistänyt.

– Työterveyslääkäri tokaisi tulokseni kerrottuaan ainoastaan ”ruvetaan laittamaan miestä kuntoon”. Tarkoittaen lääkitysten aloittamista. Ei arvostellut, moittinut, tuputtanut kasaa esitteitä tms. Ajatusten selkiydyttyä, monien pohdintojen ja unettomien öiden jälkeen tajusin, että mikäli lääkärikin oli ajatuksella mukana, niin miksen itsekin?

Samu tapasi lääkäriä puolen vuoden välein kahden vuoden ajan. Eräällä tapaamisella lääkäri kyseli, mikä lopulta sai Samun muuttamaan elintapojaan.

– Kerroin suoraan, miten hänen suhtautumisensa asiaan oli auttanut alkuun ja eteenpäin. Omaa mieltäni lämmitti hänen kommenttinsa: hänen ammatissaan harvemmin näkee samanlaisia tuloksia ja omistautumista parempaan elämään. Taisi lääkärikin tuntea olevansa onnistunut työssään.

Samu antaa mielellään vinkkejä ja kannustusta niille, jotka kamppailevat painonsa kanssa.

– Yksi asia minkä mainitsen heti alkajaisiksi on: älä kiellä itseltäsi mitään.

Mikään ikä eikä aika ole Samun mielestä liian myöhäinen elämän suunnan muuttamiseen.

– Kuitenkin itse olin menossa kohti hautaa nopeata tahtia. Tällä hetkellä suunta vahvasti toisinpäin.

