Jo 10 vuotta normaalipainossa – näin Anna Saivosalmi sen teki: ”Olen edelleen syönyt herkkuja”

Anna Saivosalmi salli itselleen sekä toistoja että aikaa, jotta sai uudet elämäntavat luonnolliseksi osaksi arkeaan.

Ennen lasten saantia treenibloggaaja, opettaja Anna Saivosalmi oli hyvällä matkalla ylipainoiseksi. Etenkin toisen raskauden aikana liikunta oli vähissä, sillä Saivosalmella oli kipuja.

– Ennen lapsia elin ja söin epäsäännöllisemmin ja epäterveellisemmin ja liikuin yksipuolisemmin, Saivosalmi kertoo.

Toisen lapsen syntymän jälkeen Saivosalmi ”sai herätyksen”.

– Se oli kaipuu saada enemmän energiaa ja oma keho taas takaisin. Huomasin, että painoa kerääntyy koko ajan pikkuhiljaa lisää, ja halusin tälle stopin. Halusin jaksaa arjessa paremmin ja olla taas aktiivinen nainen.

Saivosalmi hankki tuplarattaat, joita hän alkoi työnnellä lasten päiväunien aikaan ympäri kaupunkia. Lisäksi hän ryhtyi tekemään lyhyitä kotijumppia ja vatsatreeniä.

Mukaan tuli lopulta myös juoksu, josta Saivosalmi tosin innostui hieman liikaakin.

– Jouduin olemaan kaksi ja puoli vuotta juoksematta, koska vamma äityi niin pahaksi. Oli keksittävä muita tapoja liikkua.

Silloin hän löysi lihaskuntotreenit.

Kunto koheni pikkuhiljaa, ja kilot alkoivat sulaa. Nelikymppinen Saivosalmi on ollut normaalipainossa jo 10 vuotta.

Näin se on onnistunut:

1. Lihaskunto kunniaan

Personal trainer -opinnoissaan Saivosalmi päätyi lihaskuntoharjoittelun maailmaan. Hän alkoi treenata itsekin, mikä alkoi pian näkyä kehonkoostumuksessa: lihasmassa lisääntyi ja rasvaprosentti pieneni. Se helpotti painonhallintaa.

Nykyisin Saivosalmi pumppaa lihaksia kotona, salilla tai ryhmäliikuntatunnilla. Lisäksi hän kävelee ja lenkkeilee. Monipuolinen liikunta on painonhallinnan kannalta oleellista.

2. Voimaannuttavia kokemuksia

Lihaskuntoharjoittelu tuotti myös uusia onnistumisen kokemuksia: ensimmäiset miesten punnerrukset ja leuanvedot tuntuivat huikeilta saavutuksilta.

– Voimakkaaksi itsensä tunteminen on parasta, mitä tiedän, Saivosalmi sanoo.

Ulkonäölliset tavoitteet jäivät pikkuhiljaa toissijaisiksi eikä Saivosalmi enää käynyt vaa’alla.

Anna ennen lapsia ja viime vuonna.

3. Levolla on iso merkitys

Vähemmän on enemmän ja palautumisella sekä levolla on valtava merkitys hyvinvoinnille. Tämä oli yksi Saivosalmen oivalluksista. Samoin se, että pienilläkin liikuntahetkillä on oikeasti väliä. Ne saavat aikaan positiivisen kehän. Kuten sen, että parempia valintoja alkaa tehdä myös keittiössä.

– Nukun riittävästi – kahdeksan tuntia yössä – ja pidän lepopäiviä joka viikko. Vaihtelen treenien intensiteettiä ja pidän silmällä kokonaiskuormitusta. Jos työelämässä tai muualla on stressaavaa, himmailen treenejä, en päinvastoin.

4. Arkiliikuntaa

Arkiliikunta on painonhallinnassa tärkeää. Aina kun Saivosalmi vain voi, hän jättää auton kotiin ja käyttää jalkojaan.

6. ”En jätä aamiaista koskaan väliin”

Ennen muutostaan Saivosalmi söi aamupalaksi ison lautasellisen muroja maidolla tai sokerisella jogurtilla. Aina hän ei syönyt aamupalaa lainkaan.

Syömiseen alkoi tulla uutta ryhtiä, kun aamupala vaihtui proteiinipitoisemmaksi. Vaihtoehdoiksi valikoituivat rahka marjoilla ja pähkinöillä tai kaurapuuroa kananmunalla.

– Päätin, etten jätä aamupalaa enää koskaan väliin. Aamupalan avulla pysyy koko päivän paremmin kylläisenä eikä lounaalla tule syötyä liikaa.

Muutos ei vaatinut tiukkaa dieettiä tai kieltäymyslistoja.

7. Säännöllinen ateriaväli

Saivosalmi syö 3–4 tunnin välein. Pitkät ateriavälit ja epäsäännöllinen syöminen kostautuvat herkästi hirvittävänä herkkuhimona ja illan tultua ahmimistarpeena. Saivosalmi alkoi koota koululounaan lautasmallin mukaan ja vähensi hieman herkuttelua.

– Olen kuitenkin tämän kymmenen vuotta syönyt edelleen herkkuja ihan säännöllisesti.

Kun ruokavalion perusta on kunnossa, herkuttelu silloin tällöin ei sitä kaada.

8. Enemmän pehmeää rasvaa

Joka päivä pähkinöitä! Kymmenen vuotta sitten Saivosalmi alkoi syödä enemmän pehmeää rasvaa.

– Lotraan oliiviöljyllä ja syön muutaman kerran viikossa rasvaista kalaa ja avokadoa. Uskon, että pehmeiden rasvojen, erityisesti pähkinöiden lisääminen ruokavalioon on auttanut pitkäjänteisessä painonhallinnassa.

9. Riittävästi normaalia ruokaa

Perusterveellinen kotiruoka kelpaa myös painonhallintaan.

Saivosalmi ei välttele gluteenia, hiilihydraatteja tai maitoa, mutta kiinnittää huomiota kasvisten, hedelmien ja marjojen sekä riittävään kuidun saantiin. Hän syö riittävästi, jotta jaksaa treenata.

Annan ei enää tarvitse miettiä, miten syödä tai liikkua.

10. Askel kerrallaan

Pysyvä painonhallinta kysyy uusien tapojen omaksumista. Saivosalmi salli itselleen sekä toistoja että aikaa, jotta sai uudet elämäntavat luonnolliseksi osaksi arkeaan.

– Olen kiitollinen siitä, että heräsin. En voi olla kuvittelematta, missä olisin nyt, jos en olisi alkanut panostaa hyvinvointiini.