Roosa, 22, pani syömisensä uusiksi ja karisti 38 kiloa ja ainaisen väsymyksen – sovituskopissa se iski tajuntaan: ”Itkin onnesta”

”Päätin, että teen tämän ja pystyn tähän”, Roosa sanoo.

Viimeinen niitti tuli festareilla, kun Roosalla, 22, oli päällään hame. Päivän liikkumisesta sisäreisiin tuli niin pahat hiertymät, että Roosa ei pystynyt kävelemään moneen päivään. Sen verran ankarasti reidet olivat hanganneet yhteen.

Lapsesta saakka Roosa oli ollut muita isompi. Aikuisiällä paino lähti nopeaan nousuun, kun Roosa alkoi tehdä fyysisesti raskasta vuorotyötä. Se heijastui pian syömisiin.

– Töistä tultuani söin aina pussillisen sipsejä, levyn suklaata tai muuta herkkuja. Suurimmaksi osaksi söin valmiita mikroruokia, pikaruokaravintoloista tilattua ruokaa ja herkkuja, kuvailee Roosa.

Paino nousi kolmessa vuodessa 30 kiloa. Elämään kuului myös jojolaihduttelu.

– Noin 10 kiloa tiputuksia, ja ne olivat aina tulleet takaisin korkojen kera.

Kaikki arkiset asiat tuntuivat raskailta.

– Työnteko, aamulla herääminen. Energia oli aivan lopussa ja hengästyin pienistäkin asioista. En kokenut olevani minä kehossani, se ei tuntunut omalta vaan täysin vieraalta ihmiseltä. Olin surullinen, että olin päästänyt itseni siihen kuntoon. Ruoka lohdutti. Tajusin kuitenkin, että tilanne vain pahenee ja lihon vielä enemmän ja tulen olemaan vielä surullisempi.

Lokakuussa 2018 Roosa päätti, että nyt saa riittää.

– Minun tulee tehdä muutos, kukaan muu ei sitä puolestani tee, Roosa kertoo ajatelleensa.

Roosa ennen ja nyt.

Tutusta ja turvallisesta vaikea irrottautua

Roosa alkoi kulkea työmatkat pyörällä, hankki kuntosalikortin ja muutti kaiken ruokavaliossaan.

– Alku oli hyvin vaikea, koska muutin kaiken tutun ja turvallisen eikä tuloksia tietenkään heti näkynyt.

Vaikeimpia hetkiä olivat ne, kun läheiset elivät täyttä elämää, ja Roosalla oli vain yksi tarkoitus: laihtua.

– Laihdutus ei tullut ilosta liikunnan kautta vaan vihasta omaa peilikuvaa kohden. Se oli hyvin vaikeaa henkisesti.

Juoksumatolla mielessä oli vain kalorien poltto.

– Olin aina vihainen itselleni kun mietin vaikka että paljonko olen vuosien aikana syönyt turhaan, vaikkei ole edes nälkä, ja paljonko juustohampurilaisessa, karkkipussissa tai tilaamassani pitsassa oli kaloreita. Ajattelin, että tästä ei tule mitään.

Roosa menee joko ennen töitä tai töiden jälkeen salille.

Motivaatiota

Eräänä päivänä Roosa huomasi lempifarkkujensa jääneen vyötäröltä isoiksi. Se antoi uutta uskoa muutokseen. Motivaatiota hän ammensi myös seuraamalla muiden ihmisten painonpudotuksia. Ennen ja jälkeen -kuvia, treenivideoita.

– Kun puntari näytti miinus kaksikymmentä kiloa päätin, että teen tämän ja pystyn tähän. En ollut ostanut uusia vaatteita puoleen vuoteen, koska halusin palkita itseni kun koen olevani tyytyväinen tulokseen. Paras tunne, jonka olin ikinä tuntenut oli kun menin vaatekaupoille.

Vanha vaatekoko oli L/XL. Nyt S-koon vaatteet mahtuivat.

– Itkin onnesta pukuhuoneessa ja katsoin itseäni peilistä. Mietin päässäni että ”sä teit sen”.

Muutoksen jälkeen entiseen ei ole paluuta, Roosa sanoo.

”Olen onnellisempi kuin koskaan”

Nykyisin liikunnassa on iloa. Roosa käy 3–4 kertaa viikossa kuntosalilla ja pyöräilee töihin. Työmatkasta tulee noin yhdeksän kilometriä päivässä.

Syömistavat ovat kääntyneet päälaelleen. Ennen Roosa saattoi ennen töitä käydä pikaruokalan autokaistalla. Kotiin tullessa suuhun sujahti pakastepitsa ja pussi sipsejä. Eväinä töissä oli suklaapatukoita ja – ”tietenkin jokaisella kahvitauolla pulla”. Roosa teki harvoin itse ruokaa, ainakaan mitään terveellistä.

– Nykyisin syön aamulla puuron tai leipää tai jogurttia ja hedelmiä. Eväänä töissä on kotona tehtyä ruokaa, esimerkiksi kananrintaa ja täysjyväriisiä. Syön monipuolisesti ja kohtuudella kaikkea. Herkkupäivän pidän parin viikon välein.

Ilmankos Roosa herää aamulla energisenä.

– Ennen nukuin kymmenen tuntia kevyesti ja olin väsynyt ja kärttyinen. Nykyään seitsemän tunnin unilla olo on levännyt ja valmis lähtemään heti aamusalille. Olen tyytyväinen kehostani ja itsetuntoni on palannut. Töissä jaksan paljon paremmin ja mieli on virkeä, enkä tule enää niin helposti sairaaksi.

” Tämä elämäntapa on jäänyt päälle enkä aio siitä ikinä luopua.

Selkäkivutkin ovat kaikonneet.

– Vielä tulee syyllisiä ajatuksia kun syön ihan tavallista kotiruokaa. Lihomisen pelko on niin suuri, kun lihasmuistissa on vielä kaikki hikoilut salilla, mutta koetan päivä päivältä päästä niistä ajatuksista eroon.

Paino oli korkeimmillaan 96 kilossa. Nyt se on 58 kiloa.

– Olen onnellisempi kuin koskaan. Jaksan tehdä asioita, olen energinen ja mikä parasta, tämä elämäntapa on jäänyt päälle enkä aio siitä ikinä luopua. Nyt kun olen laihduttanut 38 kiloa en enää ikinä palaa entiseen.

