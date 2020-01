Annika, 24, teki yksinkertaisia muutoksia arkeensa ja pudotti lopulta 60 kiloa: ”En ole enää se surullinen ja väsynyt Annika”

Vuoden vaihtuessa moni tähtää elämäntapamuutokseen. Huikean onnistumisen tehnyt Annika kelpaa esikuvaksi.

Yksi numero pysäytti Annikan, 24, nelisen vuotta sitten. Hän ei jaksanut kävellä edes yhtä kilometriä. Vaikka hän oli nuori ja terve!

Olo ei tosin ollut kovin hyvä.

– Olin jatkuvasti väsynyt eikä minulla ollut energiaa mihinkään. Itsetunto oli pohjamudissa. Se oli henkisesti raskasta, Annika kertoo nyt.

Paino oli noussut kuin vaivihkaa liki 125 kiloon. Kilojen myötä uni- ja valverytmi olivat vinksahtaneet normaalilta radaltaan, samoin ruokailurytmi.

– Ruoka oli hyvää ja syöminen kivaa. Saatoin syödä vain kerran kaksi päivässä, en juurikaan juonut vettä vaan energiajuomia ja joka päivä tuli syötyä karkkia tai sipsejä.

Annika saattoi nukkua yöllä jopa 12 tuntia, mutta olo oli silti kaiken aikaa vetämätön. Pukeutuminenkin oli vaikeaa, ja Annika pyrki lähinnä peittämään kehoaan.

– On petollista kuinka nopeasti paino lähtee nousuun kun alkaa herkutella ja syödä roskaruokaa. Sitten kun yhtäkkiä katsoo peiliin, huomaa että mitä ihmettä, Annika pohtii.

Kun pitkäaikainen parisuhde päättyi, Annika havahtui. Suhde oli tuonut hänen elämäänsä huonoja tapoja, kuten herkuttelun.

– Kyllästyin omaan huonovointisuuteeni. Halusin tehdä itselleni jotain. Monet kerrat olin yrittänyt laihduttaa, mutta se oli tyssännyt siihen, että ajatusmaailmani ei ollut kunnossa. En ollut valmis tekemään kaikkeani muutoksen eteen vaan hain nopeita tuloksia.

Satunnaisesti pudotetut kilot olivat tulleet aina takaisin.

” Vaativin asia ruljanssissa oli se, että päätin muuttaa asenteeni ja ajattelumaailmani.

Kroppa näyttää tykkänään toisenlaiselta kuin neljä vuotta sitten.

Asennemuutos

Isoin ja ratkaiseva muutos tiellä terveellisempään elämään oli syömisrytmin korjaaminen. Se tarkoitti pienempiä annoksia, ruokaa 4–5 kertaa päivässä, lisää kasviksia ja hedelmiä. Tavallista terveellistä kotiruokaa. Eikä mitään kiellettyjä hedelmiä.

– Vaativin asia ruljanssissa oli se, että päätin muuttaa asenteeni ja ajattelumaailmani. Prosessoin jutun pääkopassani ja sanoin itselleni, että mihinkään ei ole kiire. Vaikka menisi kymmenen vuotta, pystyt siihen, Annika kertoo.

Kun peruspalikat olivat kohdillaan, Annika alkoi kävellä. Laittoi luurit korville ja eteni päivä ja kilometri kerrallaan.

Annika ennen elämäntapamuutostaan.

Kävely on Annikan lempiliikuntaa. Välillä hän käy myös kuntosalilla.

Tahdon voimalla

Neljä vuotta sitten Annika oli jopa viisi kertaa vuodessa kipeänä, nykyisin tuskin kertaakaan. Painoa on lähtenyt noin 60 kiloa.

Olo alkoi kohentua jo ensimmäisten kilojen pudottua. Tulokset motivoivat, niin pienet kuin isot.

– Huomasin, että vaatteet jäävät pieniksi, ja että onpas kiva mennä shoppailemaan. Otin ilon irti jokaisesta muutoksesta ja jokaisesta menetetystä grammasta.

Tarvittiin myös rutkasti kovaa tahtoa.

Enää Annika ei kyttää vaakaa vaan yrittää lähinnä ylläpitää uutta painoa ja elämäntapaa. Sen myötä unirytmikin on tasaantunut.

– Saatan mennä viikonloppunakin nukkumaan ihan ihmisten aikoihin kello yhdeltätoista ja herätä yhdeksältä.

Unta, palautumista ja kävelylenkkejä laskeva älykello on ollut Annikalle tärkeä kumppani. Se on näyttänyt, kuinka paljon parempaan suuntaan matka on koko ajan vienyt.

Tunnistaisiko häntä yhdeksi ja samaksi naiseksi?

Vanhaan t-paitaan mahtuisi useampi Annika.

”Löysin todellisen minäni”

”Oletpa sinä laiha!” Tällaisia kommentteja Annika on kuullut muilta ihmisiltä. Ne hämmentävät.

Isoin muutos on tapahtunut omassa sisimmässä.

– Olen löytänyt todellisen minäni. Itsetuntoni ja itsevarmuuteni ovat kasvaneet. En ole enää se surullinen ja väsynyt Annika vaan Annika, joka jaksaa tehdä asioita ja on onnellinen.

Annika on juuri valmistumassa lastenohjaajaksi. Nelisen vuotta sitten hän meni ujona ja arkana työharjoittelupaikkoihin, nyt hän etsii töitä reippaasti ja rohkeasti.

– En uskaltanut heittäytyä, koska itsetunto oli mitä oli. Minulla ei ollut hyvä olo itseni kanssa. Tänä päivänä olen paljon itsevarmemmin liikenteessä.

Entäs kävely?

– Kesällä tein ennätykseni ja kävelin 14 kilometriä. Oli kuuma päivä ja voin kertoa, että hiki virtasi. Joskus itsestä pitää vaan ottaa kaikki irti.

Liikunta on vakiintunut osaksi Annikan arkea.

Oletko sinä tehnyt ison elämäntaparemontin tai huomannut, että muutamankin kilon karistaminen auttoi? Lähetä kuvat ja tarinasi: noora.valkonen@iltasanomat.fi.