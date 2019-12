Painonnousu keski-ikään mennessä nostaa verenpainetta – vain joka neljäs työikäinen on normaalipainoinen

Verenpaine oli keski-iässä sitä korkeampi mitä enemmän henkilö oli lihonut.

Painon kertyminen nuoruusvuosien jälkeen näyttäisi samalla myös nostavan verenpainetta, tuore tutkimus osoittaa. Monet terveysongelmat voivatkin jäädä kehittymättä, jos lihomiseen onnistutaan puuttumaan jo tässä vaiheessa.

Tutkimus julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä, ja siihen osallistui 50–64-vuotiaita yhdysvaltalaisia. Osallistujat arvioivat painavansa keskimäärin 15 kiloa enemmän kuin parikymppisenä.

Verenpaine oli keski-iässä sitä korkeampi mitä enemmän henkilö oli lihonut, tulokset osoittivat. Jokainen kymmenen kilon painonlisäys liittyi miehillä 2,2 mmHg ja 1,7 mmHg korkeampaan ja naisilla 3,2 mmHg ja 2,4 mmHg korkeampaan systoliseen ja diastoliseen verenpaineeseen.

Myös 20-vuotiaana todettu lihavuus sekä keski-iän lihavuus erikseen liittyivät korkeampaan verenpaineeseen. Riippumatta keski-iän painosta verenpaine oli kuitenkin korkeampi osallistujilla, joiden paino oli noussut paljon vuosien varrella.

Suomessa vain joka neljäs työikäinen on normaalipainoinen. Yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia on vähintään ylipainoisia. Miehistä 26 prosenttia ja naisista 28 prosenttia on lihavia. Alle 16-vuotiaista suomalaispojista 27 prosenttia ja -tytöistä 18 prosenttia on vähintään ylipainoisia.