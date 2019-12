Onnistuneista laihduttajista useimmat ovat tehneet nämä 3 muutosta

Pieleen mennyt dieetti ei tarkoita sitä, ettet onnistu jatkossakaan.

Dieetillä laihdutetaan, ja ilman dieettiä laihdutaan.

– Kuulostaa melkein samalta, mutta tuloksen pysyvyyden kannalta nämä kaksi tapaa eroavat täysin toisistaan, toteaa painonhallinnan asiantuntija, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki kirjassaan Vähennä kaloreita ilman dieettiä (Duodecim), josta on juuri ilmestynyt uudistettu painos.

Lääkäri muistuttaa, että vaikka dieetillä voikin saavuttaa tavoitteensa, ongelmat saattavat alkaa vasta silloin. Dieetti ei nimittäin valmista tekemään niitä pysyviä muutoksia syömistottumuksiin, jotka ovat välttämättömiä onnistuneen painonhallinnan kannalta.

– Siksi dieetillä laihduttamisen jälkeen pudotetut kilot useimmiten tulevat takaisin. Joillakin paino nousee korkeammaksi kuin ennen dieettiä.

Kun laihdut ilman dieettiä, elimistö ehtii sopeutua alenevaan painoon

Mustajoen kirjan idea onkin, että jätät dieetin väliin.

– Ryhdyt suoraan toteuttamaan sellaisia ruokailutottumusten muutoksia, joita tarvitsisit kymmenen kilon dieettilaihduttamisen jälkeen. Nyt ei muutoksia tarvitse saada toimimaan yhtäkkiä.

Lääkäri muistuttaa, että kun tiukkaa dieettiä noudattamalla voit laihtua runsaan kilon viikossa ja saavuttaa kymmenen kilon tuloksen parissa kuukaudessa, ilman dieettiä – eli pysyviä muutoksia tekemällä – saavutat saman lopputuloksen reilussa puolessa vuodessa.

– Ei kannata nyrpistää nenää hitaammalle painon laskulle, sillä se on ilman dieettiä laihtumisen ehdoton valttikortti. Rauhallisen laihtumisvauhdin ansiosta elimistösi ehtii sopeutua alenevaan painoon. Aineenvaihduntasi ja fysiologiasi eivät pelästy ja ryhdy protestoimaan säästöliekillä ja muilla tavoilla.

Hitaampi laihtuminen tarkoittaa myös sitä, ettei kaloreita vastaan tarvitse jatkuvasti taistella. Tahdonvoimalla rutistamisen ja rautaisen itsekurin sijaan voit suhtautua syömiseen rennosti.

– Sitten kun olet saavuttanut itsellesi sopivan painon, sinun ei tarvitse muuttaa syömistäsi saadaksesi laihtumistuloksen säilymään. Jatkat vain tyynesti oppimiasi vähempien kaloreiden syömistottumuksia.

Pieleen mennyt dieetti ei tarkoita sitä, ettet onnistu jatkossakaan

Mitkä sitten ovat niitä pysyviä muutoksia, jotka pitää tehdä?

Kirja kertoo, että Suomessa on haastateltu yli 150:tä ihmistä, jotka ovat onnistuneet säilyttämään alemman painon reilun laihduttamisen jälkeen.

Mustajoki huomauttaa, että useimmat heistä olivat yrittäneet laihduttaa aiemmin, mutta paino oli noussut takaisin. Monilla oli takanaan neljä tai useampikin epäonnistumista, mutta lopulta he kuitenkin onnistuivat.

– Emme tarkkaan tiedä, millä kaikilla tavoilla onnistuneet laihduttajat olivat aiemmin laihduttaneet. Oletettavasti he olivat kokeilleet erilaisia dieettejä, sillä ne ovat yleisin tapa pudottaa kiloja.

Dieettien epäonnistuminen oli opettanut, ettei kannata enää yrittää samaa.

– Kokemuksista viisastuneina he olivat ryhtyneet vähentämään kaloreita järkevämmällä tavalla.

Kirjan mukaan onnistuneista laihduttajista useimmat olivat:

Lisänneet vihannesten syömistä Vähentäneet makeisten, makeiden leivonnaisten ja virvoitusjuomien käyttöä Pienentäneet aterioiden kokoa

Lisäksi valtaosa kertoi noudattavansa säännöllistä rytmiä syömisessä ja syövänsä tarvittaessa välipaloja.

Onnistuneet laihduttajat myös sanoivat, että vaikka he yleensä valitsevat painonhallinnan kannalta järkeviä ruokia, silloin tällöin he antavat itselleen luvan syödä eri tavalla – eli heidän syömisensä on joustavaa.

Lähde: Pertti Mustajoki: Vähennä kaloreita ilman dieettiä, Duodecim, (2019).