Lihotko joka talvi? Tee tällä kertaa nämä 7 asiaa toisin

Yhtälö tuntuu epäreilulta: monesta tuntuu siltä, että kaikki on kuten ennenkin, ja paino vain päättää tarrautua salakavalasti vyötärölle juuri silloin kun pimeys muutenkin ärsyttää!

Hyvinvointivalmentaja Joni Jaakkola neuvoo pysähtymään ja miettimään tilannetta rauhallisesti: paljon on tehtävissä, sillä ylivoimaisesti paras tapa pitää talvikilot loitolla on pitää huolta elintavoista myös talvella.

1. Pysähdy ja pohdi

2. Hanki talviharrastus

Nihkeät kelit vaativat viitseliäisyyttä, mutta jos aina haluat mennä sieltä, missä aita on matalin, todennäköisesti ajaudut huonoon kuntoon.

3. Väsymys lihottaa

Riittävä uni on yleensä 7–9 tuntia yössä, mutta unen tarve on yksilöllistä. Jos herää aamulla virkeänä ilman kelloa, on yleensä nukkunut tarpeeksi.