Laihdutus

Matias, 32, pudotti vaivattomasti 40 kiloa – nämä oleelliset asiat hän teki oikein

Jos muutos on pakkopullaa ja askeettista elämistä, ihminen ei kauan jaksa sellaista, vaikka lopputulos olisikin houkutteleva.

Miksi juuri Matias onnistui?

sisäinen motivaatio

maltillinen tahti

tekemisestä nauttiminen





Kukaan ei jaksa pakkopullaa

Alussa riittää intoa

Näin onnistut – 13 askelta

Muuta ajatteluasi. Yksi keino on tulla ensin tietoiseksi omista ajatuksistaan. Jos uskot, että et kykene muuttumaan, näin todennäköisesti myös käy. Luo selkeä visio. Missä olet puolen vuoden päästä? Entä vuoden päästä? Yksi tyypillinen syy muutoksen epäonnistumiseen on se, että muutos ei ole itselle selkeä Laadi konkreettinen, toteutettavissa oleva suunnitelma. Innostava tavoite ei riitä. Laittaa asiat kalenteriin, suunnittele päivät ja viikot. Huomioi tunteet. On oleellista, että liität projektiisi myönteisiä tunteita. Innostus, ilo ja kiitollisuus sitouttavat muutokset ja auttavat tiukoissa tilanteissa. Vahvista identiteettiäsi. Positiivinen identiteetti johtaa myönteisiin valintoihin ja toimintaan. Puhu itsellesi myönteiseen sävyyn ja rohkaise itse itseäsi. Toimi! Jos vain ajattelet, että olisipa kiva olla 10 kiloa kevyempi, motivaatiosi tuskin riittää. Muutos on tehtävä itse. Seuraa ja mittaa muutostasi. Jos olet pudottamassa painoasi, punnitse itseäsi ja/tai ota itsestäsi säännöllisesti valokuvia. Selkeytä itsellesi se, mikä on sinulle tärkeää. Silloin kykenet myös suuntaamaan toimintaasi sen mukaisesti. Hyödynnä ympäristöä. Laita vaikka kotiisi muutokseen inspiroivia kuvia tai valitse kuntosali, jossa on juuri sinua miellyttävä tunnelma. Hae apua ja tukea. Kun kerrot tavoitteestasi ääneen jollekin, annat myös eräänlaisen lupauksen sitoutumisesta. Se voi olla tehokasta. Luo toimivia rutiineja. Esimeriksi painonpudotuksen tueksi voi rakentaa päivittäisen ruokailurytmin. Irrottaudu addiktioista. Lohdutatko itseäsi helposti syömällä? Pohdi miksi. Voisitko käsitellä ja purkaa negatiivisia tunteita muillakin tavoin kuin ruoan avulla? Muista, että voit aloittaa milloin tahansa. Muutoksen ei tarvitse tapahtua vasta siinä kohtaa, kun olet kriisissä.