Laihdutus

Vältä ylipaino pysyvästi – kuinka hyvin nämä 12 asiaa toteutuvat arjessasi? Myös 9 keinoa, jotka eivät toimi

Muistatko vain lyhyen aikavälin tulokset?

On normaalia, että elämäntapamuutokseen menee muutama yritys

1. Stressinhallinta (työstressi, ihmissuhteet)

2. Riittävä ja laadukas uni

3. Joustava asenne syömiseen (ei morkkiksia)

4. Sosiaalinen tuki

5. Ongelmanratkaisukyky ja -halu





6. Ohjeiden soveltaminen omaan elämään sopivalla tavalla

7. Kunnon aterioiden syöminen napostelun ja niukistelun sijaan

8. Reilusti kasviksia

9. Liikkuminen ja liikkuva elämäntapa

10. Perusjuttujen vaaliminen hifistelyn sijaan

11. Tasainen ja aidosti toimiva ateriarytmi

12. Tietoinen syöminen ja syömiseen keskittyminen