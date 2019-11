Laihdutus

Näin voit herkutella ilman, että se näkyy yhtään missään – personal trainer kertoo

Herkkuhimoja on mahdollista vähentää

Yhdestä harkitusti nautiskellusta joulutortusta voi saada paljon enemmän irti kuin siitä, että syö hirveällä vauhdilla kolme.

Useimmilla 2–3 kertaa viikossa nautittu pieni herkku, kuten pieni suklaapatukka, ei näy yhtään missään.

Minkälaista on kohtuullinen herkuttelu?

7 vinkkiä fiksuun herkutteluun:

1. Älä korvaa ruokaa napostelulla

2. Keskity nauttimaan herkkuhetkistä

3. Määrä ei lisää nautintoa

4. Kokkaa herkullista arkiruokaa





5. Vaihtele suolaista ja makeaa

6. Älä palkitse itseäsi ruoalla

7. Ota huomioon myös alkoholi