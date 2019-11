Näin uskomattoman tehokasta on pienikin laihdutus! Maksa alkaa puhdistua, diabetesriski pienenee – ja pitkä liuta muita hyötyjä

Laihdutus

Näin uskomattoman tehokasta on pienikin laihdutus! Maksa alkaa puhdistua, diabetesriski pienenee – ja pitkä li

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo noin 5 prosentin laihtuminen (esimerkiksi 100-kiloisella 5 kg tai 180-kiloisella 9 kg) voi puolittaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen, ja jo parin kilon painonpudotus pienentää sitä. Jos tyypin 2 diabetes on jo todettu, painonpudotus korjaa sokeritasapainoa ja vähentää diabeteslääkityksen tarvetta. Painonpudotus ehkäisee ja hidastaa sydän- ja verisuonitautien kulkua ja alentaa verenpainetta, minkä seurauksena esimerkiksi verenpainelääkityksen annostusta voidaan pienentää. Vaikutus veren rasva-arvoihin on myös edullinen: 10 kilon laihtuminen laskee kokonaiskolesterolia 5 prosenttia. Uniapneapotilailla 5–10 prosentin laihtuminen voi poistaa oireet täysin, jos tauti on lievä. Tällöin voi välttyä CPAP- eli ylipainehengityshoidolta. Astmapotilailla laihtuminen parantaa keuhkojen toimintaa sekä vähentää oireita ja lääkityksen tarvetta. Polven nivelrikkopotilaalla 10 prosentin painonpudotus voi puolittaa nivelrikosta johtuvat kivut. Maltillinenkin painonpudotus on konkreettinen tapa vähentää riskiä sairastua syöpään. Samoin vähenee riski sairastua muistisairauteen, kuten Alzheimerin tautiin. Yleinen jaksaminen paranee ja liikkuminen helpottuu, jolloin esimerkiksi lasten tai lastenlasten kanssa puuhailu onnistuu ketterämmin. Tyytyväisyys ulkonäköön voi kohentua. Ehkä myös seksielämä kumppanin kanssa tuntuu kiinnostavammalta.

Maksa puhdistuu huomattavasti