3 kätevää tapaa koostaa ateriat niin, että painokin pysyy hallinnassa – katso fiksu esimerkkipäivä, johon kuuluu niin lohta kuin perunaa

Laihdutus

3 kätevää tapaa koostaa ateriat niin, että painokin pysyy hallinnassa – katso fiksu esimerkkipäivä, johon kuul

Esimerkkipäivä

Lautasellinen veteen keitettyä kaurapuuroa, päälle runsaasti pakastemustikoita

1–2 keitettyä tai paistettua kananmunaa

Kuppi kahvia tai teetä

Paistettuja uunijuureksia, kanaa sekä riisiä

Raikasta salaattia: kurkkua sekä tomaattia ja päälle ripaus oliiviöljyä

Jälkiruuaksi hedelmä

Lasi vettä

Tuhti smoothie, jossa maitoa tai kasvimaitoa, marjoja, proteiinijauhetta ja banaani

Lohta sekä perunoita

Runsaasti raikasta salaattia

Pala kuitupitoista leipää ja päälle sipaus levitettä, siivu juustoa sekä kurkkua

Lasi vettä sekä sitruunamehua

Turkkilaista jogurttia, päälle runsaasti marjoja

Pilkottuja omenan paloja

Kofeiinitonta teetä

Lautasmalli auttaa laihtumaan