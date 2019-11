Laihdutus

Jumittaako painonpudotus? Korjaa säästöliekki, ja tuloksia voi alkaa tulla suorastaan silmissä – näin sen teet

Katso yllä olevalta videolta esimerkkejä välipaloista, jotka soveltuvat energiamäärän nostamiseen säästöliekillä.

Rajussa laihduttamisessa ja pitkäaikaisessa tai todella merkittävässä energiavajeessa ollessa perusaineenvaihdunta hidastuu, mutta kyse on silloin korkeintaan muutamasta sadasta kilokalorista vuorokaudessa. Merkittävä tekijä kulutuksen vähenemisessä on se, että energiavajeessa tiedostamaton aktiivisuus vähenee, eli vältellään kuin huomaamatta ylimääräisiä askelia ja erilainen pikkuliikehdintä jää pois. Usein myös seisten tai liikkeessä vietetty aika vähenee ja istuminen ja makuulla oleminen lisääntyvät. Tällainen arkiliikkeen väheneminen voi laskea kulutusta useita satoja kaloreita, jolloin vähemmästä syömisestä syntyvä energiavaje jää lopulta todellisuudessa niin pieneksi, ettei rasva siksi pala.

Mistä tiedän, olenko säästöliekillä?

Miten säästöliekkitila korjataan?

Nosta energiamäärää vähitellen





