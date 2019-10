Viisikymppinen Aino tiputti liki 20 kiloa ja nuorentui silmissä – ”Sain takaisin hyvän olon ja näytänkin paremmalta”

Laihdutus

Viisikymppinen Aino tiputti liki 20 kiloa ja nuorentui silmissä – ”Sain takaisin hyvän olon ja näytänkin parem

Makeanhimo vain katosi





Muodonmuutos





Paljon positiivista

– Jos minä pystyin, pystyt sinäkin!, 59, tietää mistä puhuu. Sydänsairaus, kilpirauhasen vajaatoiminta, keliakia, ikä – ne eivät estäneet häntä tekemään elämänmuutosta.Tulokset puhuvat puolestaan: kiloja on tippunut vuodessa liki 20 ja kolmet eri lääkkeet ovat jääneet pois kaapista.Miten Aino onnistui?– Ei ole ollut mitään poppakonsteja, hän sanoo heti alkuunsa.Muutos sai kaksi vuotta sitten alkunsa ruokavaliota rukkaamalla. Aino kyllästyi turvonneeseen oloon, johon kortisonin syönti oli vaikuttanut. Liikuntakin oli jäänyt sairastelun vuoksi vähiin. Peilikuva tuntui vieraalta.Raamit syömisiin Aino sai personal trainerilta.– Alussa minua jännitti, mutta päätin, että itseäni kuunnellen pitää mennä.Kävi niin, että ruokavalio sopi Ainolle täydellisesti. Hiilihydraatteja karsittiin ensin, sitten taas lisättiin pikku hiljaa takaisin.Nykyisin aamu saattaa jälleen alkaa kaurapuurolla. Pääosin Aino syö säännöllisesti ja kasvispainotteisesti.– Ei ole ikinä enää ollut nälkä ja makeanhimo on kadonnut täydellisesti. Ruokavaliota ei missään vaiheessa ole ollut hankala noudattaa, Aino kertoo.Ruokavalio tuotti nopeasti energisen ja kevyen olon. Tippuneiden kilojen lisäksi mennyttä ovat nivelkivut, ähkyt ja syömisen jälkeinen väsymys.Puolen vuoden kuluttua Aino aloitti kuntosaliharjoittelun. Lääkäritkin antoivat sille vihreää valoa. Aino saa tehdä kaiken minkä kunto ja vointi sallivat.– Alussa tuntui, että en jaksa mitään vaan olen kuin pumpulitikku. Sitten innostuin kun huomasin, että painot nousevat koko ajan. Kuuntelin koko ajan sydäntä, mutta mitään oireita ei ole tullut.Mikä muodonmuutos! muut ovat sanoneet. Ainon olemus näyttää nuorentuneen silmissä. Siltä Ainosta myös tuntuu.– Kun kilot alkoivat sulaa, sain itseni takaisin. Sain myös takaisin hyvän olon ja näytänkin paremmalta. Kroppa on treenatumpi, ja jalkoihin on tullut pari senttiä lisää lihasta. Ryhti on parantunut, Aino luettelee.Joka toinen päivä Aino käy salilla, joka toinen päivä hän lenkkeilee kevyesti. Treenin jälkeen olo energinen, vaikka salille lähtiessä joskus tuntuukin väsyneeltä.– Jos tuntuu, että juuri tänään ei ole minun päiväni, teen kevyemmän harjoituksen. Mutta menen salille aina. Lyhytkin liikuntatuokio tekee hyvää. Ainoastaan jos minulla on flunssa tai sydän muljahtelee, en lähde liikkeelle.Ennen Aino pääsi hädin tuskin kyykkyyn. Tai jos pääsi, hän ei jaksanut ponnistaa takaisin ylös. Nykyisin kyykkyyn meno sujuu paremmin kuin monelta kolmekymppiseltä.– Kyykyt! Inhoan ja rakastan niitä. Vaikka ne ovat raskaita, olen huomannut, että herranjestas, pakaralihaksetkin ovat pullistuneet.Salille meno on arvokasta aikaa vain itselle. Treenatessa muu maailma sulkeutuu pois, eikä päässä liiku mitään muuta.Elämäntaparemontissa on kuitenkin ennen muuta kyse terveydestä.– Ylipainon kun saa pois, esimerkiksi verenpaine laskee ja diabeteksen uhka häipyy. Siinä saa niin paljon positiivista. Kertaakaan ei ole tullut mieleen, että lopettaisin.