Hanna-Kaisa piiskasi itseään kohti rasvatonta kroppaa ja havahtui vasta lääkärissä – hyvä olo löytyi lopulta syömällä enemmän

En ollut koskaan läsnä. Mieli etsiytyi ystävienkin seurassa aina seuraavaan treeniin tai ruokailukertaan. Elämänpiirini oli rajoittunut. Oli vaikea esimerkiksi matkustaa, koska en tällöin voinut täydellisesti suorittaa treenirutiiniani tai saada sellaista ruokaa kuin olisin mielestäni tarvinnut. Ruokavalioni oli tiukka, mutta en silti saanut haluamiani tuloksia. Tiukensin entisestään. Aloitin uusia kickstartteja tuon tuosta. Hetken tyytyväisyys vaihtui huonouden tunteisiin kun en kyennyt pitäytymään ohjeissa. Oli vaikea levätä. Flunssa tai kipu olivat vain laiskojen tekosyitä. No pain, no gain! En koskaan ollut tyytyväinen tekemisiini. Tunsin jatkuvaa huonoa omaatuntoa joko syömisestä tai treenaamisesta. Koko ajan oli tunne, että olisin voinut tehdä jotain vielä paremmin tai kovemmin. Treenissä mietin pelkästään sitä, poltanko rasvaa. Treenilläni ei ollut terveyteen ja suorituskykyyn liittyviä tavoitteita, enkä saanut siitä hyvää oloa. Arvostelin kroppaani treenatessa ja peiliin katsoessa. Sen jälkeen ”motivoiduin” olemaan entistä tiukempi rutiineissani. En saanut nukuttua riittävästi. Elimistö oli niin kovassa energiavajeessa. Minulla oli usein selkä- ja nivelkipuja, koska olin niin alipalautunut.

”Olin taas oma itseni”





Unohda ulkomuodon voivottelu

Puntaroi ensin

Millaista elämää elät – ja haluat elää? Vastaus tähän kysymykseen luo pohjan sille, millaisia tavoitteita juuri sinun on fiksuinta asettaa.

Suodata netistä näkemääsi tietoa. Millainen on esimeriksi nettivalmentajan koulutus?

Punnitse valmennusten lupauksia. Ovatko ne melkein liiankin hyviä ollakseen totta?

Luota tieteelliseen näyttöön.