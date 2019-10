Lihavuusleikkauksiin liittyy myös haittoja – uusi tutkimus osoittaa, että monet potilaat tarvitsevat uusia leikkauksia

Laihdutus

Lihavuusleikkauksiin liittyy myös haittoja – uusi tutkimus osoittaa, että monet potilaat tarvitsevat uusia lei

Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa sairaalloisen lihaville potilaille, joiden lihavuus on jatkunut vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40.

Lihavuusleikkauksella laihtuvien terveys parantuu huomattavasti, mutta leikkaukset eivät ole täysin ilman haittavaikutuksia. Monet potilaat tarvitsevat uusia leikkauksia ja toimenpiteitä, minkä lisäksi muun muassa ravitsemusongelmat ovat heillä yleisiä, tuore tutkimus osoittaa.Tutkimus julkaistiin Lancet-lehdessä, ja se perustuu lähes 9 000 lihavuusleikkauksessa olleen ja yhtä monen verrokin seitsenvuotiseen seurantaan. Verrokit olivat yhtä lihavia kuin leikkauspotilaat ennen leikkausta. Hieman yli puolet leikkauspotilaista oli mahalaukun ohitusleikkauksessa ja loput mahalaukun kavennusleikkauksessa.Lihavuusleikkauksessa olleiden kuolleisuus oli verrokkeja vähäisempää, mutta he joutuivat selvästi todennäköisemmin mahalaukun ja suolen leikkauksiin ja tähystyksiin seurannan aikana. Myös lievemmät mahalaukun ja suoliston toimintahäiriöt sekä ravitsemukselliset ongelmat olivat heillä yleisempiä. Psykiatrisissa oireissa ei havaittu eroja.Tulokset koskivat kaikkia lihavuusleikkauksen läpikäyneitä, mutta riskit olivat kauttaaltaan suurempia mahalaukun ohitusleikkauksessa olleilla. Heillä oli myös muita enemmän alkoholiongelmia, tutkijat havaitsivat.Suomessa lihavuusleikkauksia tehdään pääasiassa sairaalloisen lihaville potilaille, joiden lihavuus on jatkunut vähintään viisi vuotta ja joiden painoindeksi on yli 40. Tämä tarkoittaa 170-senttimetriselle henkilölle vähintään 116 kilon painoa ja 180-senttiselle yli 130 kiloa.Vaikeahoitoista diabetesta tai useita lihavuuteen liittyviä sairauksia potevia leikataan kuitenkin jo, kun painoindeksi ylittää 35.Suomessa käytetään pääasiassa mahalaukun ohitusleikkausta. Aiempien tutkimusten perusteella sadasta leikatusta noin kymmenellä esiintyy leikkaukseen liittyviä välittömiä haittoja, esimerkiksi tulehduksia ja verenvuotoa. Lisäksi sataa leikattua kohden kaksi potilasta joutuu leikkausongelmien vuoksi uusintaleikkaukseen. Laihdutusleikkauksen haittoihin kuolee 2–5 henkilöä tuhatta leikattua kohti.