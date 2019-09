”Työkaveri epäili, että olen raskaana, koska söin iltapäivällä välipalaa” – ravitsemusasiantuntija kertoo, kuinka paljon nainen saa oikeasti syödä

Laihdutus

”Työkaveri epäili, että olen raskaana, koska söin iltapäivällä välipalaa” – ravitsemusasiantuntija kertoo, kui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syömisistä ei ole suoraa linkkiä painoon

Useammin valmennuksissa tapaa naisia, jotka syövät omaan kulutukseensa nähden liian vähän. – ravitsemusasiantuntija Heidi Kinnunen

Hiilihydraateista turhaan peikko





Nälkävelkaa ei kannata kasvattaa





Jokaiselle oma sopiva

1/3 lautasesta hiilihydraatteja

1/3 proteiinipitoista ruokaa

1/3 kasviksia.

Tarkkaile vireystilaa ja jaksamista