Kesäisten kuvien näkeminen sysäsi huimaan muutokseen – Suvi pudotti 20 kiloa ja on nyt täynnä energiaa

Tukea muilta

Vaakalukema ei merkkaa minulle oikeastaan mitään. Tärkeämpää on se, että nykyään olo on entistä energisempi.

”Rakastunut treenaamiseen”









Oma hyvinvointi arvokas voimavara

Suunnittele ja aseta tavoitteita





Se tunne, kunnäki itsestään otetut kuvat sukulaisen kesähäistä elokuussa 2017.Suvi tiesi kyllä, että vaaka näytti enemmän kuin koskaan koko aikuisiällä, jos raskausaikoja ei lasketa, mutta kuvat pysäyttivät silti.Elämäntapamuutos lähti siten alkuun vähän vahingossa. Ei kuitenkaan aivan saumattomasti.– Päätin vanhana jojoilijana, että nyt vedän jonkun pikaisen laihiksen, ja tiputan 10 kiloa. Yhtenä elokuisena sunnuntaina ostin 10 viikon nettivalmennuksen, ja päätin, että tällä ne kilot lähtee, nyt 39-vuotias Suvi sanoo.Kymmenen kiloa lähti kymmenessä viikossa.– Noudatin ruokavaliota, jonka sain, ja tein kolme salitreeniä viikossa väkisin. En todellakaan saanut treenistä mitään nautintoa, vaan tein ne, kun ne kuuluivat valmennukseen. Sen kymmenen viikon aikana kuitenkin tajusin, että tämän ei ollut tarkoitus olla mikään ihmedieetti, vaan oikeasti tarkoituksena oli muuttaa elämäntapoja terveellisemmiksi.Aiemmin Suvin viikonloput menivät usein syömisen ja muutaman siiderin tai viinilasillisen parissa. Karkkeja ja muita herkkuja kului arkenakin. Muuten Suvi oli tyytyväinen elämäänsä. Hän jaksoi työssään varhaiskasvatuksen opettajana ja peruskunto oli ookoo.– Itseäni ärsytti kuitenkin ulkomuoto. Vaatekokoa oli joutunut suurentamaan ja vaatteet eivät näyttäneet päällä hyviltä. Elämäntapamuutos sai alkunsa oikeastaan pelkästään ulkonäkösyistä, muut hyödyt ymmärsin vasta myöhemmin.Suurinta apua Suvi sai alkutaipaleella nettivalmennuksesta ja erityisesti valmennukseen kuuluvasta Facebook-ryhmästä. Reilu tuhat naista jaksoi tsempata siellä toisiaan.– Lisäksi mieheni on vuosia käynyt salilla, joten häneltä sain paljon apua oman salilla käymisen alkuaikoina. Nykyäänkin käydään viikonloppuisin yhdessä.Myös muu perhe on tukenut Suvia. Hänen siskonsa ja äitinsä innostuivat itsekin käymään salilla.Tärkein onnistumisen avain on ollut se, että reilussa puolessa vuodessa Suvi oppi tykkäämään treenaamisesta. Silloin tuloksetkin alkoivat näkyä.Nykyisin Suvi käy salilla 4–5 kertaa viikossa.– Oikeasti olen ihan rakastunut treenaamiseen. Kunto on kasvanut parin vuoden takaisesta, ja tulokset voimapuolellakin ovat parantuneet huomattavasti, vaikka pääpaino treenissä ei ole ollut voimailussa.Ylimääräiset herkuttelut ovat jääneet pois. Suvi syö säännöllisesti viisi kertaa päivässä.– Toki vielä nykyäänkin voin syödä herkkuja ja juoda vaikka viiniä lasin jos toisenkin, jos siltä tuntuu. Harvoin tosin enää on sellainen olo, kun viikonloppujen iloihin kuuluu nykyään ennemminkin treeni ja hyvät yöunet.Painoa on reilun kahden vuoden aikana pudonnut yli 20 kiloa, ja kehonkoostumus muuttunut tykkänään. Vaatekoko on valahtanut koosta 42 kokoon 36–38. Pelkästään vyötärönympäryksestä on lähtenyt 22 senttiä.– Vaakalukema ei kuitenkaan merkkaa minulle oikeastaan mitään. Tärkeämpää on se, että nykyään olo on entistä energisempi.Viime syksynä Suvin isä sairastui. Keväällä isä kuoli. Suvin henkisiä voimavaroja mitattiin toden teolla.– Olen kokenut, että tämä uusi elämäntapa on tuonut helpotusta tänä vaikeana aikana, kun ei ole tarvinnut miettiä, mitä syö ja tekee, kun perusarki on säilynyt siltä osin koko ajan. Siinä kohtaa oman hyvinvoinnin laiminlyöminen ei olisi auttanut ketään, vähiten itseäni.Tunnevyöryssä ruokavalion ja treenien noudattaminen oli se helpoin osuus.Painon kanssa kamppaileville Suvi haluaa sanoa, että kokonaisuus ratkaisee.– Ei ne yksittäiset herkut joinakin viikonloppuina tai loma-aikoina. Eikä ne muutamat päivät, kun et tehnytkään hikilenkkiä. Se, että pääsääntöisesti syö fiksusti on avain painonhallintaan. Ja se fiksusti syöminen ei vaadi mitään ihmeellistä. Samoja ruokia meilläkin syö koko perhe lapset mukaan lukien.Omia tekemisiä ja treenejä kannattaa myös suunnitella.– Heti alussa minulle oli tärkeää, että kaikki treenit ovat valmiina kalenterissa aina seuraavaa viikkoa varten ja sitten teen ne, vaikka motivaatio ei olisikaan huipussaan. Eipä ole vielä tähän päivään mennessä ne tehdyt treenit harmittaneet. Joka päivä se motivaatio ei voi olla sataprosenttinen, mutta silti ei kannata jättää treeniä tekemättä, jos on niin jo suunnitellut.Tavoitteetkin auttavat niinä hetkinä, kun motivaatiota ei muuten olisi.– Lähitavoitteena tällä hetkellä on aurinkoinen perhejoulu bikinikunnossa. Välillä olen miettinyt kisaamista, mutta ajatuksen asteelle asia on toistaiseksi jäänyt. Ehtiihän tässä vielä, jos alkaa tosissaan kiinnostaa