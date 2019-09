Laihdutus

8 varmaa tapaa päästä eroon vatsarasvasta – ja mikä sitä erityisesti kerryttää

Vyötärölihavuus on kaikkein haitallisinta lihavuutta

Rasva lähtee nopeimmin liikkeelle vatsaontelosta

”Iän taakse ei kannata piiloutua”

Näin vatsarasvasta pääsee eroon

Tee pitkäkestoisia ja matalasykkeisiä kävely- tai hölkkälenkkejä. Lisää aktiivisuutta päivääsi: kävele portaita, haravoi, sienestä tai siivoa. Kotona voit tehdä lihaskuntoharjoittelua oman kehon painoilla, kahvakuulalla tai vastuskuminauhalla noin 20 minuuttia päivässä, vaikka 5 minuutin erissä. Vinkkejä löydät netistä. Laita ruokarytmi kuntoon. Hyvä ateriaväli on 3–4 tuntia. Vältä välinapostelua. Älä pidä itseäsi nälässä, sillä elimistö tarvitsee ravintoa säännöllisesti pitkin päivää. Vähennä kovien rasvojen käyttö minimiin. Vältä sokerilimuja ja vähennä myös alkoholin käyttöä. Eineksien sijaan kannattaa valmistaa ruoka itse mahdollisimman puhtaista raaka-aineista: käytä paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Varmista, että saat jokaisella aterialla proteiinia ja hiilihydraatteja sekä monipuolisesti kuitua. Vaakalukemaa on turha tuijottaa ja ihmetellä, sillä nestetasapaino heittelee päivittäin sen mukaan, miten nukut, syöt ja harrastat liikuntaa. Käytä mittanauhaa vaa’an sijasta, mutta mittaa vyötärönympärys vain kerran kuukaudessa, sillä myös vyötärönmitta vaihtelee päivittäin ja viikoittain nestetasapainon mukaan. Tarkista ympärysmitta lonkkaluun yläpuolen ja alimpien kylkiluiden välissä olevasta pehmeästä kohdasta. Huolehdi riittävästä unensaannista. Älä nauti alkoholia ennen nukkumaanmenoa, sillä alkoholi vaikeuttaa palautumista. Ajattele, että tämä on loppuelämän projekti, eikä mikään ”kesäksi kuntoon”-kampanja. Jos pystyt välttämään tyypin 2 diabeteksen, verenpainetaudin tai syövän, miksi et tekisi sitä.