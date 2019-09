Laihdutus

Sari, 41, pääsi lihavuusleikkaukseen, kiloja lähti 53: ”Voin syödä korkeintaan 1,5 desin annoksia”





Painoa oli kertynyt kuin varkain

Kokoni on pienentynyt XXXL:stä ja XXL:stä M- ja S-kokoihin ja kiloja on lähtenyt 53.

Liikakilot uuvuttivat ja rajoittivat





Vatsalaukustani jäi jäljelle niin pieni osa, että voin syödä korkeintaan 1,5 desin annoksia.

Kiloja lähti lopulta 53