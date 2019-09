Haluatko pudottaa painoa? Aloita neljällä tärkeällä muutoksella, jos haluat tuloksia, ohjeistaa painonhallintalääkäri

Laihdutus

Haluatko pudottaa painoa? Aloita neljällä tärkeällä muutoksella, jos haluat tuloksia, ohjeistaa painonhallinta

1. Ateriarytmi kuntoon

Aloita päiväsi aamiaisella, joka sisältää jonkin proteiininlähteen.

Syö riittävä lounas riittävän aikaisin.

Muista järkevät välipalat! Vältä pitkiä ateriavälejä ja ”hirmunälän” tunnetta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Lisää kasviksia





3. Nuku riittävästi

4. Lisää kävelyä