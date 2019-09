Laihdutus

Eroon lomapöhöstä – näin saat tilanteen palautettua normaaliksi parissa viikossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne palautuu jo parissa viikossa normaaliksi

Älä säikähdä lomakiloja liikaa

Syö, liiku ja huolehdi palautumisesta

Laita ateriarytmi kuntoon. Syö tasaisesti 3–4 tunnin välein 4–6 kertaa päivässä. Syö monipuolisesti puhdasta, mielellään itse valmistettua ruokaa, joka sisältää paljon kasviksia ja marjoja sekä riittävästi proteiineja ja hyvä rasvoja sekä hiilihydraatteja aktiivisuutesi mukaan. Muista juoda vettä riittävästi, mutta kohtuullisesti. Lisää arki- ja hyötyliikuntaa: käytä rappusia aina kun mahdollista, marjasta, haravoi, siivoa… Tee lihaskunto- tai vastusharjoittelua 3–4 kertaa viikossa kuntosalilla tai kotona oman kehon painoilla sekä erilaisilla kuntoiluvälineillä. Netistä löytyy ohjeita. Mene kuntosalille vaikka puoliväkisin pari kertaa, saatat sittenkin innostua. Kävely, hölkkä ja muut kestävyyslajit laittavat nekin nesteet kiertämään. Kuuntele kehoasi ja muista palautumisen merkitys. Joka päivä ei pidä treenata. Varmista, että saat riittävästi palauttavaa unta. Pyri treenaamaan reilusti ennen nukkumaanmenoa. Muista myös, että alkoholi aiheuttaa stressiä elimistölle ja heikentää unen laatua. Jos tunnet itsesi jatkuvasti nälkäiseksi, et syö tarpeeksi. Nälkä on terve reaktio ja kertoo siitä, että tarvitset lisää energiaa. Hiilihydraattipitoinen ravinto ennen treeniä ja treenin jälkeen auttaa.