Laihdutus

Näin pääset eroon vatsarasvasta – tässä kohtaa hälytyskellojen pitäisi soida

Ajoita treenit fiksusti





Lauran treeni- ja ruokavinkit

Tee puolen tunnin mittainen, toiminnallinen treeni tai kuntopiiri 3–4 kertaa viikossa. Varmista, että syke pysyy koko harjoituksen ajan noin 75 prosentissa maksimisykkeestäsi. Hyviä treenivälineitä ovat esimerkiksi kahvakuula, käsipainot tai hulavanne. Pääasia, että saat hien pintaan ja pysyt koko ajan liikkeessä. Yhdistä toiminnalliseen treeniin 20–40 minuutin kävely- tai hölkkälenkki noin kolme kertaa viikossa. Ota tavoitteeksi kävellä esimerkiksi kaksi kilometriä tai 20 minuuttia ja kun sen jälkeen kävelet kotiin, mittarissa on jo 4 kilometrin tai 40 minuutin harjoitus. Laita ruokarytmisi kuntoon. Hyvä ateriaväli on 3–4 tuntia. Syö vuorokauden mittaan 4–6 kertaa: aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Jos syöt vain 2 tai 3 kertaa, annoskoon hallinta on todella vaikeaa. Vähennä kovien rasvojen käyttö minimiin. Lihajalosteet, juustot, oluet ja viinit menevät suoraan napaan ja jäävät keskivartaloon. Alkoholin ja rasvan käytön vähentäminen on hyvä tapa lopettaa viskeraalirasvan kerryttäminen sisäelinten ympärille. Jätä pois einekset. Huomioi, että myös kasviseinekset sisältävät paljon rasvaa ja suolaa. Eineksien sijaan syö enemmän täysjyväviljaa sisältäviä ruokia, samoin kasviksia, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä. Huolehdi, että saat jokaisella aterialla hiilihydraattia ja proteiinia tasaisesti. Proteiinia tulisi saada vuorokaudessa 1–1,5 grammaa elopainokiloa kohti. Mieti, mitä voisit valita lautaselle pastan, riisin ja perunan sijasta. Tiesithän, että kasvikset, juurekset, vihannekset ja marjat ovat hyviä hiilihydraatin lähteitä. Leivästä kannattaa valita aina täysjyväversio.¨ Pilko tavoitteesi pienempiin ja lyhyempiin osiin. Jos haluat kaventaa vyötäröä 10 sentillä, ota tavoitteena ensin 3,5 senttiä. Sen jälkeen jäljellä on enää 6,5 senttiä. Unohda vaaka, ja mittaa mieluummin vyötärösenttejä tai käy inbody-kehonkoostumusmittauksessa. Jos motivaatio loppuu, mieti, miten paljon jo olet tehnyt ja saanut aikaan. Miksi et jaksaisi jatkaa?





Älä tee näitä virheitä!

Ryhdyt muotidieettiin, joka tällä kertaa on ketodieetti. Ketodieetissä rajoitetaan hiilihydraatin saanti minimiin, mikä on täysin järjetön yhtälö, sillä hiilihydraatit ovat tärkeä ja keskeinen osa liikkuvan ihmisen ruokavaliota. Ihmedieetit eivät ole tie pysyvään elämänmuutokseen.

Ryhdyt treenaamaan vatsalihaksia isoilla painoilla tai juoksemaan hullunlailla. Olet väärillä jäljillä: loukkaantumisriski kasvaa ja motivaatiota on vaikeaa pitää yllä.

Olet päättänyt juosta seitsemän kilometriä, ja petyt, jos juoksu ei suju. Muista, että voit aivan hyvin kävellä osan matkasta. Pilko tavoitteet pienemmiksi osiksi.

Paino ei laske, vaikka kuinka treenaisit, joten lopetat harjoittelun. Painon ei aina tarvitsekaan laskea, sillä kun liikut, lihasmassa kasvaa.

Lopetat elämäntapamuutoksen 14,5 päivän jälkeen. Niin siinä keskimäärin käy, jos aloittaa liian kovaa ja repii täysillä.