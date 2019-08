Laihdutus

5 melko varmaa tapaa pilata painonpudotus – älä sorru yleisiin virheisiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Laihduta satsaamalla kaikki liikuntaan





2. Aloita seuraava muotidieetti ja toivo parasta

3. Huolehdi itsestäsi viimeisenä – jos enää jaksat

4. Syö jos ehdit ja muistat





5. Unohda kasvikset ja muut rehut