”Jos haluat laihtua, et tarvitse mitään ruoka-ainekieltoja” sanoo asiantuntija – 9 hyvin helppoa tapaa parantaa omaa syömistä

Laihdutus

”Jos haluat laihtua, et tarvitse mitään ruoka-ainekieltoja” sanoo asiantuntija – 9 hyvin helppoa tapaa paranta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulutuksen mukaan

Jos aktiivisuus on vähäistä ja sykettä nostavaa ja lihaksia rasittavaa liikuntaa tulee vain harvoin, kannattaa suosia hiilihydraatin lähteinä hitaasti imeytyviä ja maltillisesti verensokeria nostavia lähteitä, kuten vihanneksia, juureksia ja marjoja. Niistäkin kertyy hiilihydraatteja ja samalla runsaasti muita terveydelle hyödyllisiä aineita, kuten vitamiineja, antioksidantteja ja kivennäisaineita.

ja sykettä nostavaa ja lihaksia rasittavaa liikuntaa tulee vain harvoin, kannattaa suosia hiilihydraatin lähteinä hitaasti imeytyviä ja maltillisesti verensokeria nostavia lähteitä, kuten vihanneksia, juureksia ja marjoja. Niistäkin kertyy hiilihydraatteja ja samalla runsaasti muita terveydelle hyödyllisiä aineita, kuten vitamiineja, antioksidantteja ja kivennäisaineita. Jos liikut kevyehkösti tai keskiteholla muutaman kerran viikossa tai harrastat päivittäistä hyötyliikuntaa, voit sisällyttää vihannesten ja marjojen lisäksi aterioille pienen annoksen jotakin runsaammin hiilihydraatteja sisältävää tuotetta, kuten täysjyväviljaa, perunaa, bataattia tai banaania, pari kolme kertaa päivässä.

tai keskiteholla muutaman kerran viikossa tai harrastat päivittäistä hyötyliikuntaa, voit sisällyttää vihannesten ja marjojen lisäksi aterioille pienen annoksen jotakin runsaammin hiilihydraatteja sisältävää tuotetta, kuten täysjyväviljaa, perunaa, bataattia tai banaania, pari kolme kertaa päivässä. Paljon tehokasta liikuntaa harrastava tai raskasta työtä tekevä voi syödä tärkkelyspitoisia hiilihydraatteja, kuten viljatuotteita, perunaa tai bataattia jokaisella aterialla, sillä suuri kulutus mahdollistaa hiilihydraattien tehokkaan hyödyntämisen elimistössä.





Vaihda ja korvaa

Syö peruna kuorineen, jolloin saat enemmän kuituja ja ravintoaineita. Valitse sellainen leipä, jonka vilja on ainoastaan kauraa, ruista, ohraa tai tattaria. Myös tällaisia rieskoja ja näkkäreitä on nykyään hyvin tarjolla. Korvaa osa perunasta muilla juureksilla muusissa tai valmista lisukkeeksi iso pellillinen uunijuureksia. Myös linssit toimivat hiilihydraatin lähteenä: ne sopivat erityisen hyvin ruokaisaan salaattiin runsaiden kasvisten ja esimerkiksi fetan, mozzarellan tai broilerin kanssa. Korvaa riisi ravinteikkaammalla kvinoalla tai kaura-, hirssi-, ohra- tai tattarisuurimoilla. Risotto valmistuu valkoisen risottoriisin sijaan myös tummasta puuroriisistä. Kokeile erilaisia viljattomia pastoja. Soijapavuista, mustapavuista, linsseistä tai kikherneistä valmistetut pastat ovat maukkaita ja sisältävät maltillisemmin hiilihydraatteja ja reilusti kylläisyyttä ylläpitävää proteiinia ja kuituja. Nämä sopivat erityisesti kasvispasta-annoksiin, jolloin myös aterian proteiinit tulevat pastasta. Korvaa aamu- tai välipalaleivät välillä smoothiella, johon tulee marjoja, hedelmää, avokadoa tai pähkinöitä ja proteiinijauhetta. Jätä arkena lisättyä sokeria tai vehnäjauhoa sisältävät tuotteet kokonaan pois. Silloin ravintosisällöltään muutenkin köyhät tuotteet jäävät automaattisesti kaupan hyllylle.