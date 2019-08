Laihdutus

Jos painosi ei putoa, käy läpi 9 asian lista – syy ärsyttävään junnaamiseen voi selvitä

1. Oletko dieetillä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Syötkö tarpeeksi?

3. Saatko liikaa energiaa?

4. Ovatko aivosi säästöliekillä?

5. Yrititkö muuttaa kaiken?

6. Mitä juot?

7. Onko jokin muu asia pielessä?

8. Oletko liian kärsimätön?

9. Onko vaakasi on rikki?

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva_olo/terveys/hanna_laihtui_75_kiloa_nailla_vinkeilla_han_onnistui?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/ravinto/varma-tapa-lihoa-vaarat-kasitykset-kevyesta-syomisesta-ovat-yleisia-sanoo?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/nyt-se-todistettu-painoa-voi-pudottaa-pelkastaan-vatsasta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article