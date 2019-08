Lääkärin pysäyttävä vastaus sai Heidin pudottamaan ylikilonsa – näin 20 kiloa lähti: ”Älä mollaa kehoasi tai aikaisempia valintoja”

Laihdutus

Lääkärin pysäyttävä vastaus sai Heidin pudottamaan ylikilonsa – näin 20 kiloa lähti: ”Älä mollaa kehoasi tai a

Elämäntavat tarttuivat





Tutkimusmatka itseen ja tanssiin

Pikaruoka vaihtui luomuun

Älä keskity ulkonäköön

”Viihdyn kehossani”

Herättävin kokemus oli se, kun 37-vuotias kotiäitikertoi lääkärille olevansa väsynyt.– Tähän lääkäri vastasi, että miten aiot jaksaa juosta lapsen perässä seuraavat 15 vuotta. Tämä auttoi tajuamaan, että jotain on tehtävä, Yhdysvaltojen New Jerseyssä asuva Heidi sanoo.Hän oli väsynyt ja turhautunut ja kärsi rytmihäiriöistä. Paino oli noussut liki 80 kiloon.– Olen aina ollut tanssija ja työskennellyt alalla, joten ylipaino oli rankka kokemus. Vaikka ylipaino ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla tanssija, minulle tilanne oli terveydellinen rasite.Heidi ei enää kyennyt liikkumaan kuten ennen.– Koska painoa oli niin paljon, en pystynyt tekemään hyppyjä, ja juokseminen sattui polviin ja lantioon. Satunnaisia tanssitunteja pitäessäni tunsin oloni valheelliseksi, sillä en noudattanut omia neuvojani.Alunperin Heidi muutti New Yorkiin opiskelemaan juuri tanssia.Rankka, 42 tuntia kestänyt ja lopulta sektioon päättynyt synnytyskokemus oli ylipainon kertymisen alkusysäys. Sitä ennen Heidi oli ollut hoikkavartaloinen.Synnytyksen aikoihin päällä oli myös kulttuurishokki, sillä Heidi oli palannut Suomeen.Miehen opintojen ja töiden vuoksi perhe lähti kuitenkin takaisin Yhdysvaltoihin. Heidi omaksui nopeasti paikalliset elämäntavat. Niihin kuului välipalojen ja noutoruoan syöminen. Joka paikkaan piti ajaa autolla.Heidi joutui pettymään siihen, miten hänen roolinsa äitinä koettiin.– Minulle tuli yllätyksenä, kuinka vähän esimerkiksi kotiäitiyttä arvostetaan. Myös kommentit kehostani ja kehotukset laihduttaa loukkasivat. Se miltä näytin, oli viimeisin kiinnostukseni kohde synnyttämisen jälkeen.Eräänä päivänä Heidi joutui perheineen liki kohtalokkaaseen autokolariin.– Vastaantuleva auto ajoi kaistallemme ja puhkoi automme. Aloin pelätä automatkoja, mistä syntyi kehä toimintamalleja, jotka vaikuttivat lihomiseeni. Söin helposti välipaloja stressiin ja ahdistukseen, enkä osallistunut kaikkiin menoihin, joihin piti mennä autolla.Lääkärin huomautus vuosi sitten kesällä sai Heidin havahtumaan. Hän päätti pudottaa painoaan, ja tehdä siitä tutkimusmatkan – sekä itseensä että liikkeeseen ja tanssiin.– Aloin syödä ravinnerikkaampia ruokia, mikä auttoi jaksamaan paremmin. Lisäsin liikkumista hiljalleen, tanssin paljon ja kehitin omia liikerutiineja. Tein paljon tanssivideoita ja luin hyvinvointiin liittyvää kirjallisuutta.Elämäntapamuutos on Heidin mielestä kuin muutto ulkomaille. Kaikki normaalit askareet on opeteltava uudelleen. Se voi olla väsyttävää, mutta myös jännittävää.Ennen Heidille maistui muun muassa takeout-ruoka.– Nykyään valitsen luomutuotteita ja teen itse ruoat leivistä lähtien. Toki syön ulkona silloin tällöin, mikä on USA:ssa hyvin yleistä, etenkin kaupungeissa, Heidi kertoo.Muutaman kerran Heidi on ”repsahtanut”.– Vietin iltaa jäätelöpaketin kanssa. Se on silti ok, koska uusien tapojen omaksuminen on prosessi.Lempeys itseä kohtaan on tärkeää.Muutoksensa tueksi Heidi alkoi kehittää omaa laihdutus- ja kehonmuokkausohjelmaa. Se perustui tanssin opiskelun kautta karttuneeseen tietoon. Nykyisin Heidi tarjoaa vinkkejä myös muille.Tanssin ja liikunnan sekä niiden opettamisen tulisi Heidin mielestä perustua ”kehon viisauden äärelle asettumiseen” ja oman itsen kunnioittamiseen.– Jos ulkonäköön keskittyy liikaa, tuntemus voi alkaa vääristyä, ja sitä alkaa nähdä jotain mitä peilissä ei ole.Muutos on onnistunut: Heidi on taas normaalipainon rajoissa. Kiloja on karissut huimat 20.– Minulla ei ole enää rytmihäiriöitä, energiaa on todella paljon, ja olen huomattavasti itsevarmempi. Viihdyn kehossani ja arvostan sitä enemmän. Olen myös hellempi keholleni ja itselleni ja osaan treenata fiksusti. Noudatan omaa neuvoani ja kuuntelen sekä tutkiskelen alati muuttuvaa, reagoivaa kehoa. Näin osaan treenata, levätä ja syödä fiksusti.Millaisia vinkkejä Heidi antaisi muille?– Kokeile erilaisia liikuntamuotoja. Liikuntamaku voi muuttua matkan aikana, joten ole aivoin uudelle. Päiväkirjan pitäminen, kehon valokuvaus ja videokuvaus ovat toimivia työkaluja, mutta itseä kannattaa katsoa rakastavin silmin. Älä mollaa kehoasi, huonoja elintapoja tai aikaisempia valintoja. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus luoda uutta elämää.– Nyt olen kolmen kuukauden päässä päämäärästä, jolloin olen paremmassa kunnossa kuin tanssiaikoina ja ennen raskaaksi tuloa.