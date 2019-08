Laihdutus

Herkutteletko tajuamattasi liikaa? Vastaa rehellisesti 4 kysymykseen, niin tiedät – ja katso, mitä voit syödä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Annatko itsellesi luvan rentoutua herkuilla joka viikonloppu?

2. Päätätkö toistuvasti, että nyt saa riittää?





3. Onko olosi herkuttelun jälkeen kehno – sekä fyysisesti että henkisesti?

4. Ajatteletko, että kova liikunta ja ankarat kuurit kompensoivat herkuttelun?

Vähennä herkkujen lumovoimaa