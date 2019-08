Miehen antama lahja sysäsi kolmen lapsen äidin Millan pudottamaan 24 kiloa – ”Olen saanut vahvemman itsetunnon ja valoisamman mielen”

Laihdutus

Miehen antama lahja sysäsi kolmen lapsen äidin Millan pudottamaan 24 kiloa – ”Olen saanut vahvemman itsetunnon

Tiedätkö sen tunteen, kun saa vihdoin tarpeekseen? Kolmen lapsen äiti, 30, koki tuon hetken alkuvuodesta 2018.– Oikeastaan kaikki lähti liikkeelle jo jouluna 2017. Sain mieheltäni lahjaksi aivan ihanan flanellipyjaman, joka ratkeili liitoksistaan minun päälläni. Itselleni ostin varmaankin sen kymmenennen pikaratkaisu-dieettikirjan, Milla kertoo.Hän päätti, että nyt täytyy tehdä jotain, entiseen malliin ei voinut jatkaa.– En voinut hyvin laisinkaan. Olin väsynyt, räjähdysaltis ja kiukkuinen koko ajan. Mielialat vaihtelivat päivittäin. Hengästyin todella helposti pienestäkin kävelymatkasta.Olo omassa kehossa oli tukala. Vaatteet istuivat huonosti.– Ulos lähteminen esimerkiksi iltaa viettämään tai sukujuhliin oli epämukava ajatus, sillä omakuva ja itsevarmuus oli heikko ja kaikki vaatteet puristivat.Motivaation puute, herkkuhimot, väsymys ja mukavuuden halu. Ne olivat vuodesta toiseen Millan kompastuskiviä.– Aloitin monesti dieettejä ja sain tuloksia, mutta kas kummaa kun lopetin orjallisesti ruokavalion noudattamisen, kilot tuli takaisin roppakaupalla ja itsetunto painui pohjaan.Dieetit, nuo tarkkaan noudatettavat, pitkien kieltolistojen ihmeratkaisut!– Eivät ne toimi, sillä ei niiden avulla opi syömään oikein ja ravinteikkaasti. Jos kyse on parista kilosta, niistä on ehkä apua, mutta ei silloin, jos kyse on elämäntapamuutoksesta.Jojoilulle tuli stoppi, kun Milla löysi sosiaalisesta mediasta ryhmän, jota hän alkoi seurata tiiviisti. Ryhmässä oli paljon eri tilanteissa olevia naisia, joilla kaikilla oli yksi tavoite: voida hyvin ja syödä monipuolisesti ja ravinteikkaasti ilman dieettejä.– Muutaman ihmisen profiilit pursusivat inspiraatiota. Siellä oli ihania ruokaohjeita ja livetreenejä. Joka päivä sain sieltä sitä intoa ja motivaatiota omaan muutokseeni.Pikkuhiljaa Milla huomasi ryhmän iloisen tekemisen tarttuvan.Milla alkoi syödä raikkaampia raaka-aineita ja valitsi itselleen 80/20 -periaatteen.– Sillä en kiellä itseltäni mitään, vaan keskityn valitsemaan niitä parempia vaihtoehtoja. Sallin myös herkkuhetket silloin, jos niitä tulee.Suklaan Milla on pääsääntöisesti korvannut tummalla- sekä raakasuklaalla.– Mutta useimmiten kaupasta tarttuu taateleita, pähkinöitä, viikunoita ja marjoja, joiden avulla saan hyvin herkkuhimot taltutettua. Toki ajoittain hyvällä omalla tunnolla nauttien voin sen suklaapatukan tai voisilmäpullan syödä.Milla syö säännöllisesti, 4–5 kertaa päivässä. Nykyään lautaselta löytyy sekä väriä että makua.– Tykkään kokeilla uusia makuelämyksiä ja raaka-aineita. Kuten lehtikaalia ja selleriä, joita ennen vältin viimeiseen asti. Nykyään teen niistä herkullisia vihersmoothieta.Erilaiset salaatit ja terveelliset versiot wrapeista ovat korvanneet perjantaipitsat ja hampurilaiset. Koko perhe on ihastunut kasvistikkuihin ja hummukseen.Aiemmin Millan asenne oli ”kaikki minulle heti”. Nyt hän on opetellut olemaan armollinen itselleen.– Jokainen päivä elämäntapamuutostani on ollut päätöksiä toisen perään. Kaupassa päätän ja punnitsen, mitä ostan ja tarvitsenko oikeasti niitä asioita, mitä ehkä juuri sillä hetkellä tekee mieli.Milla on oppinut nauttimaan matkastaan.– Minulla on koko loppuelämäni aikaa tehdä tätä, itseäni varten. Muutos kerrallaan, yksi päätös kerrallaan.