Laihdutus

Pystytkö tiputtamaan 5 kiloa ylipainoa? Se voi parantaa terveyttäsi 10 eri tavalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maksa on ensimmäinen paikka, josta rasva lähtee

10 terveyshyötyä, jotka voit saada pienelläkin painonpudotuksella:

Tyypin 2 diabetes lievittyy tai voi jopa jäädä kokonaan puhkeamatta, sillä jo viiden prosentin painonlasku korjaa sokeritasapainoa. Kohonnut verenpaine laskee useimmilla ainakin aluksi. Sepelvaltimotaudin eteneminen saattaa viivästyä. Metabolinen oireyhtymä korjaantuu selvästi. Rasvamaksa alkaa parantua nopeasti, sillä pienikin painonlasku vähentää rasvoittuneisuutta. Laskimoveritulpan riski todennäköisesti pienenee. Kihdin oireilu vähenee pitkällä aikavälillä, tosin jos laihdut äkillisesti, nopea painonpudotus voi laukaista kohtauksen. Sappikivitaudin oireilu vähenee. Äkillinen painonpudotus voi kuitenkin laukaista myös sappikivikohtauksen. Syöpäsairauksien uusiutumisen riski vähenee. Hedelmättömyyteen voi saada apua, sillä jo 5–10 prosentin painonpudotus lisää hedelmällisyyttä.

Kymmenen voipakettia on ”aikamoinen määrä”

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006091253.html