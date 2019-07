Laihdutus

Tehokkaasti laihduttava vähähiilihydraattinen dieetti on mahdollisesti sydämen rytmihäiriön riskitekijä

Vähähiilihydraattinen ruokavalio on monille tehokas ja nopea laihdutuskuuri, mutta hiilihydraattien vähentäminen saattaa samalla suurentaa riskiä sairastua eteisvärinä-rytmihäiriöihin.Tiedot käyvät ilmi yhdysvaltalaisaineistoon perustuvasta tutkimuksesta, jossa 14 000 keskimäärin 54-vuotiasta seurattiin 22 vuoden ajan. Tutkimus on tiettävästi ensimmäinen laaja seurantatutkimus vähähiilihydraattisen ruokavalion ja eteisvärinän yhteyksistä.Kun tutkijat jakoivat osallistujat ryhmiin heidän ruokavalioidensa perusteella, eteisvärinäriskin havaittiin suurentuvan tasaisesti mitä vähemmän hiilihydraatteja henkilön ruokavaliossa oli. Yhteys näkyi riippumatta monista eteisvärinän perinteisistä riskitekijöistä ja muusta ruokavaliosta. Seurannan aikana 1 800 osallistujaa sairastui eteisvärinään.Usein hiilihydraatit korvataan lisäämällä proteiinin ja rasvojen osuutta ruokavaliossa, mikä saattaa myös vaikuttaa sydänriskeihin. Tässä tutkimuksessa eteisvärinäriski ei kuitenkaan selittynyt rasvoilla tai proteiineilla eikä sillä olivatko ne eläin- vai kasviperäisiä.Mahdollisia selityksiä ilmiölle on useita, mutta tämän aineiston avulla tarkkaa mekanismia ei voitu selvittää. Hiilihydraattien vähentäminen vähentää kasvisten, hedelmien ja viljojen syömistä, mikä puolestaan voi vähentää terveellisten ravintokuitujen ja vitamiinien saantia. Yhdessä proteiinien lisäämisen kanssa tämä saattaa tutkijoiden mukaan kiihdyttää tulehduksellisia prosesseja, jotka altistavat eteisvärinän synnylle.Tutkimuksen menetelmällisten rajoitusten takia on mahdollista, että ruokavalion hiilihydraattipitoisuuden lisäksi muutkin seikat ovat vaikuttaneet tuloksiin. Ruokavaliota myös arvioitiin vain 20-vuotisen seurannan alussa, joten on mahdollista, että osallistujien ruokailutottumukset muuttuivat vuosien varrella.Tulokset julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.