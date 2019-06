Laihdutus

Treenaaminen ei laihduta niin kuin sen pitäisi – kyse on ilmiöstä, joka tapahtuu yhdeksälle kymmenestä

Treeni laihduttaa, mutta surkeasti huonommin kuin sen pitäisi





Vetääkö treeni sohvalle lepäämään?

Aineenvaihduntako kaiken takana?

Syy löytyy siitä, että suu käy tiheämpään





Näin hyödynnät tietoa

Jos tavoitteesi on pudottaa painoa, katso aina, mitä laitat suuhusi. Tehokas painonpudotus pelkän liikunnan avulla onnistuu hyvin harvalta. Ei kannata lähtökohtaisesti kuvitella olevansa poikkeusyksilö.

Painopudotukseen kuitenkin kannattaa yhdistää liikuntaa, sillä se parantaa terveyttä ja kohottaa kuntoa ja säästää lihasmassaa, jota pelkkä laihdutus ilman treeniä aina syö.

Jos laihdutat jo treenin ja ruokavalion avulla, mutta jämähdät tasannevaiheelle, käännä ensin katse ruokailun tarkentamiseen ja vakiointiin. Jos vain lisäät treeniä ilman lisähuomiota ruokavalioon, et todennäköisesti pääse eteenpäin. Ainoastaan ylirasituksen ja kyllästymisen riski kasvaa.

Älä pelästy tutkimuksen löydöstä lisääntyneestä nälästä. Jos syöt terveellistä, runsaasti kasviksia ja kuitupitoisia hiilihydraatteja sisältävää ruokaa ja nappaat näiden päälle maltilla vähärasvaisia proteiininlähteitä sekä hyvien rasvojen lähteitä, kuten pähkinöitä, siemeniä ja kalaa, tukee ruokavaliosi todella hyvin kylläisyyttä.