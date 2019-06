Laihdutus

Oletko repsahtanut niukkaan dieettiin tai haluatko lisätä lihasta? Näin lisäät kaloreita järkevästi

Painon kuuluu nousta





Kokeile näin

Lisää 100 kilokaloria päivittäiseen ruokavalioosi parin viikon välein kunnes olet saavuttanut tavoitteesi.

Jos paino nousee liian nopeasti, pidä kaloreiden lisäämisessä taukoa.