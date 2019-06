Laihdutus

Vältä tyypillinen sudenkuoppa kesälomalaisen ruokavaliossa – kaksi yksinkertaista kuvaa neuvoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallittu herkuttelu on ok

Yritä skarpata ateriarytmin kanssa kesälläkin

Muista myös juoda vettä riittävästi

Näin koostat terveellisen välipalan

Proteiini (esimerkiksi kala, kana, kasvikunnan proteiini) Hyvät rasvat (esimerkiksi oliiviöljy, avokado, pähkinät) Hyvät hiilihydraatit (esimerkiksi täysjyväleipä, leseet) Kasvikset