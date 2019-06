Laihdutus

Lihavuusleikkauksia tehdään maailmalla teini-ikäisille – voi olla nuorilla jopa tehokkaampi

Lihavuusleikkauksia tehdään pääosin aikuisille, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan ne näyttäisivät tehoavan yhtä hyvin nuorilla. Tulosten perusteella lihavuusleikkaus voi olla nuorilla jopa tehokkaampi.New England Journal of Medicinen julkaisemat tulokset perustuvat 160 nuoren, 13–19-vuotiaana lihavuusleikkauksessa olleen sekä 400 aikuispotilaan viisivuotisiin seurantatietoihin.Lihavuusleikkauksen ansiosta potilaat laihtuivat noin kolmanneksen riippumatta heidän iästään, mutta nuorten potilaiden terveydentilassa havaittiin suurempia parannuksia. Lihavuusleikkaus paransi tyypin 2 diabeteksen peräti 86 prosentilta nuoria, mikä on selvästi enemmän kuin aikuisilla, joista heistäkin parani kuitenkin yli puolet. Korkea verenpaine parani puolestaan 68 prosentilla nuorista ja 41 prosentilla aikuispotilaista.Nuoret potilaat tarvitsivat uusia leikkaushoitoja lähes kaksi kertaa todennäköisemmin, minkä lisäksi heillä oli enemmän ravitsemuksellisia ongelmia sekä alhaiset rautatasot. Kuolleisuus oli samaa tasoa kummassakin ryhmässä.Tulokset ovat uskottavia, mutta tutkijat kaipaavat silti lisää tutkimuksia, jotta nuorten potilaiden riskit saadaan paremmin selvitettyä. Lihavuusleikkauksen jälkeen potilaiden pitää pysyvästi muuttaa ruokavaliotaan ja ruokailutapojaan, joten nuorten potilaiden leikkaamista olisi hyvä pohtia tarkoin. Suomessa ei leikata alle 20-vuotiaita.Muuten leikkauksia voidaan harkita vaikeasti lihavalle potilaalle elintapamuutoksen tueksi parantamaan painonlaskun pysyvyyttä. Rajana on yleensä painoindeksi 40, mutta leikkausta voidaan harkita myös painoindeksin ollessa 35–40, jos potilaalla on diabetes tai verenpainetauti, vaikea uniapnea tai vaikea tuki- ja liikuntaelinsairaus.