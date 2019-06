Tämä kuva sai Heidin, 29, laihduttamaan vuodessa 25 kiloa: kotiäiti kertoo nyt, kuinka onnistui – nerokas somekikka auttoi

Laihdutus

Tämä kuva sai Heidin, 29, laihduttamaan vuodessa 25 kiloa: kotiäiti kertoo nyt, kuinka onnistui – nerokas some





Terveelliset herkut auttoivat alkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Salainen sometili loi uskoa onnistumiseen





Vaatteet motivoivat