Laihdutus

Kesäherkkujen kalorit voivat yllättää – yhden jäätelöpallon polttamiseksi täytyy kävellä melkein tunti

Tulevatko herkkukalorit normaalin syömisen päälle?

Herkkujen energiamääriä

Yhtä jäätelöpalloa (179 kaloria) kohden tulee kävellä kohtalaista vauhtia 56 minuuttia (70-kiloinen nainen).

Jos haluat polttaa keskioluesta saadut kalorit kävellen, joudut kävelemään kohtalaisella vauhdilla 32 minuuttia jokaista pullollista kohti (95-kiloinen mies)

Yhden grillimakkaran polttaminen kohtalaisella kävelyvauhdilla vaatii tunnin lenkin. Juoksemalla kalorit on poltettu noin 25 minuutissa (75-kiloinen mies).

Fazerin Sinisessä (200 g) on kaloreita 1 100. Saman kalorimäärän saat, jos syöt Valio Fabriikki -suklaajäätelöä vähän reilut neljä pikaria (480 g/kpl).

Puolen litran Pepsi-pullollisessa on kaloreita 208. Jos joka päivä juo puoli litraa, viikossa kertyy 1 456 kaloria ja kuukaudessa 5 824.

Kolme maissintähkää sisältää kaloreita (258 kcal), vähemmän kuin yksi grillimakkara (285 kcal).