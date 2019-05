Vielä vuosi sitten suurperheen äiti Mirva, 41, painoi sata kiloa, nyt hän on mallitoimiston listoilla: ”Se oli päänsisäinen remontti”

Laihdutus

Vielä vuosi sitten suurperheen äiti Mirva, 41, painoi sata kiloa, nyt hän on mallitoimiston listoilla: ”Se oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havahtuminen

”Päänsisäinen remontti”





Kaikki lähtee ravinnosta

Kameran eteen

Alter ego





Hyvä kertautuu





Arvostusta itselle