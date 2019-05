Laihdutus

Tämä kotitreeni sujuu, vaikka ylipainoa olisi reippaastikin – saat tuloksia 4 liikkeellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta treeniliikkeet.

https://www.maikkimarjaniemi.fi/wp-content/uploads/2019/05/Helppo-kotijumppa.pdf

4 liikkeen kotitreeni:

1. Seinäpunnerrus

2. Penkkikyykky

3. Lantion nosto

4. Vatsalihasliike





https://www.is.fi/terveys/art-2000006112108.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006103706.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006095178.html