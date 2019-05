Salaatti voi jättää nälkäiseksi tai olla salakavala kaloripommi – näin tuunaat siitä kevyemmän, näin terveellisesti tuhdimman

Laihdutus

Salaatti voi jättää nälkäiseksi tai olla salakavala kaloripommi – näin tuunaat siitä kevyemmän, näin terveelli

Katso videolta, miten voit muokata salaattia työpaikan lounasruokalassa.





1. Mielin määrin kasviksia

2. Lorauta hyvää rasvaa





3. Lisää proteiinia

4. Muista hiilarit ja kuidut!





Näin tuunaat lohi- ja fetasalaatit

100 g jäävuorisalaatti

60 g paprika, 60 g kurkku

80 g parsakaali (esim. höyrystettynä)

30 g kikherne

100 g lämminsavulohi

puolikas kananmuna

10 g pähkinäsekoitus

0,5 rkl öljypohjainen salaatinkastike

Energia: 455 kcal

Rasva: 31 g

Proteiini: 31 g

Hiilihydraatti: 12 g

50 g jäävuorisalaatti

30 g paprika, 60 g maustekurkku

40 g parsakaali (esim. höyrystettynä)

60 g kikherne

150 g lämminsavulohi

1 kanamuna

20 g pähkinäsekoitus

10 g siemensekoitus

1,5 rkl öljypohjainen salaatinkastike

Energia: 841 kcal

Rasva: 59 g

Proteiini: 54 g

Hiilihydraatti: 20 g





100 g salaattisekoitus (esim. friseesalaatti, punasalaatti, vuonankaali)

100 g kirsikkatomaatti

30 g maissi

15 g oliivi

100 g fetajuusto 8 %

1/4 avokado

40 g keitetty pasta

0,5 rkl oliiviöljy

Energia: 409 kcal

Rasva: 24 g

Proteiini: 22 g

Hiilihydraatti: 24 g

50 g salaattisekoitus (esim. friseesalaatti, punasalaatti, vuonankaali)

60 g aurinkokuivattu tomaatti

60 g maissi

45 g oliivi

100 g fetajuusto 20 %

1/2 avokado

80 g keitetty pasta

1 rkl oliiviöljy

Energia: 856 kcal

Rasva: 62 g

Proteiini: 25 g

Hiilihydraatti: 44 g