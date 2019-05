Alkoholi näkyy nopeasti vyötäröllä – ”Puhutaan määristä, joista lääkäri ei vielä valita eikä puolisokaan natkuta”

Laihdutus

Alkoholi näkyy nopeasti vyötäröllä – ”Puhutaan määristä, joista lääkäri ei vielä valita eikä puolisokaan natku

Tyypillinen tapaus on stressaantunut ihminen, jolla on painonhallinnan haasteita. Hän tietää kyllä, mitä pitäisi tehdä, muttei jaksa liikkua.

Alkoholi sisältää tyhjiä kaloreita samaan tapaan kuin sokeri

Kalorit eivät ainut syy painon kertymiseen

”Alkoholi voi olla jopa pääsyy painonhallinnan ongelmiin”

Myönteisiä muutoksia vääjäämättä luvassa

Alkoholinkäytön vähentäminen silloin, kun sen kanssa ei vielä ole suuren luokan terveysongelmaa, vaatii joskus jopa enemmän tietoista ponnistelua.