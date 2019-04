Laihdutus

Vatsan reistailu voi vaikuttaa painoon enemmän kuin uskotkaan – 6 vinkkiä kunnostaa suolistoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit itse kohentaa suolistoasi





1. Vähennä lihansyöntiä, älä pihistele kasviksissa

2. Muista kuidut – eri lähteistä

3. Vältä turhia antibiootteja

4. Vaihda kovat rasvat pehmeisiin





5. Karsi sokeri

6. Helli hyvillä bakteereilla