Laihdutus

Kiinteät käsivarret kahvakuulalla! Personal trainer Maikki suunnitteli neljän liikkeen tehotreenin

Katso yllä olevalta videolta helppo ja tehokas neljän liikkeen kahvakuulatreeni käsivarsille.

Riittävä proteiinin saanti säästää lihaskudosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uni edistää rasvanpolttoa enemmän kuin uskotkaan

Treenaa käsivarsia kotona kahvakuulalla

Kahvakuulatreeni käsille:

1. Pään ympäri kiertäminen kuulalla

2. Ranskalainen punnerrus

3. Hauiskääntö

4. Pystypunnerrus





https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006072556.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006063229.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006055319.html