Personal trainer Maikin kävelyohjelma, jolla saat tuloksia 4 viikossa – unikin paranee

Tarkista yllä olevalta videolta oikea asento kävelyyn ja lataa jutun lopusta Maikki Marjaniemen laatima kävelyohjelma.

Kävelylenkki on hyväksi myös mielelle

Unen laatukin kohenee





Lisää tehoa ja mukavuutta

Harjoittele hyvä tekniikka

Kokeile 4 viikon ohjelmaa

https://www.maikkimarjaniemi.fi/wp-content/uploads/2019/04/Neljan_viikon_kavelyohjelma.pdf





