Kun nelikymppinen Anne vihdoin hyväksyi itsensä, ylikilotkin lähtivät – samalla katosivat kivut ja vatsavaivat

Joskus kultainen keskitie katoaa. Niilläkin, jotka työskentelevät hyvinvointialalla.– Söin liikaa tai liian vähän. Liikuin liikaa tai liian vähän, kuvailee, 42, entistä elämäänsä.Iltoihin hiipivät lohtuherkut, kun Anne jäi yksin lasten kanssa.Tarvittiin tyrä- ja endometrioosileikkauksia, ankarat PMS-oireet, loppuunpalaminen sekä tyvisolusyöpä ja melanooma, ennen kuin Anne päätti muuttaa elintapansa pysyvästi.Ennen Anne oli kestolaihduttaja, joka jojoili kuurista ja painolukemasta toiseen, mutta voi aina vain huonommin. Puntari näytti korkeimmillaan liki sataa kiloa lasten syntymien jälkeen, ja Anne kärsi erilaisista hengitystiekierteistä, migreenistä sekä suolisto-ongelmista.– Olin yrittänyt löytää tasapainoa hyvinvointiviidakossa kun minulla diagnosoitiin tyvisolusyöpä ja seuraavalla kerralla melanooma. Siinä kohtaa säikähdin.Anne uskoo, että melanoomaan vaikutti se, että hän oli käynyt nuoruudessaan ahkerasti solariumissa ja viihtyi ystäviensä kanssa kaunista rusketusta metsästäen.– Oivalsin, että omat valintani vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteeni. Ei puntarin lukema kerro, kuinka voin sisältä. Luonko valinnoillani terveyttä tai sairautta.Anne ymmärsi kaipaavansa sitä iloista ja energistä naista, joka oli aina ollut.Alkoi syväsukellus omaan hyvinvointiin. Anne alkoi ahmia kirjallisuutta ravinnosta, suolistosta ja maksasta. Pohjatietoa oli jo kertynyt, sillä Annen lapsuudenkodissa oli aina syöty kotiruokaa. Ravinto tuli pelloista, järvistä, metsistä ja navetasta. Luomu oli tuttua.Anne lisäsi ruokavalioonsa entisestään kasviksia, hedelmiä ja marjoja ja jätti vähäisetkin vilja- ja maitotuotteet. Se tuntui toimivan. Vatsan turvotus ja muut oireet alkoivat pikku hiljaa helpottaa.– Huomasin, että aivosumu katoaa ja mielikin virkistyy, kun suolisto voi paremmin. Migreenit ja kuukautiskivut vähenivät. Lääkäristä sain vain kipulääkkeitä oireisiin.Lopulta Anne jätti pois myös sokerin, ja alkoi tehdä kävelylenkkejä.– Päätin, että nyt riittää ja teen pysyvän elämäntapamuutoksen. Lopetan selittelyt. Ei enää ikinä yhtään kesäkuntoon-dieettiä tai että ”ensi maanantaina aloitan”. Ymmärsin, että tämä vie aikaa ja keho ottaa sen minkä tarvitsee muuttuakseen.Elämään alkoi tulla energiaa ja iloa, itseinhon tilalle lempeyttä, rakkautta ja armollisuutta. Keho oppi pikku hiljaa tunnistamaan, millainen ravinto on sille ihanteellisinta. Takkiin saanut suolisto alkoi toipua, kun se sai helposti sulavaa, ravinnerikasta ruokaa, kuten vihersmootheja ja itsepuristettuja mehuja.Anne on nyt kolmisenkymmentä kiloa kevyempi, ja kilot ovat pysyneet poissa.– Tällä kertaa tiedän, että olen löytänyt takaisin siihen kuka olen ja mitä haluan. Kolmeen vuoteen minulla ei ole ollut kipuja eikä yhtään hengitystietulehduksia, vatsa ei turpoa ja suolisto sulattaa kaiken. Teininikään eivät enää kuittaile tästä tuoreiden määrästä mitä kaupasta kannan kotia.Aluksi lapsilta tuli pientä huomauttelua siitä, että mikä ihmeen ”ituhippi” Annesta oikein on tullut.Kun ruokavalio alkoi rullata, Anne lisäsi mukaan liikuntaa. Hän päätti ottaa takaisin vanhan juoksuharrastuksensa.– Lähdin mukaan viiden kilometrin juoksuvalmennukseen. Aluksi valmennus tuntui liiankin lempeältä, mutta ymmärsin kuinka tärkeää on opetella liikunnankin suhteen sitä, että vähemmän on enemmän. Näin loin terveen pohjan tämänkin suhteen. Liikuin vuosiin niin, että tavoitteena oli jotain muuta kuin laihtuminen. Rakastuin siihen tunteeseen, että liikunta tuo minulle iloa ja energiaa.Anne kuvailee elämänmuutostaan leikkisästi ”antiage-matkaksi”. Sen aikana hän on oppinut rakastamaan itseään ja jättämään alaspainajien mielipiteet huomioimatta.– Vanhenen, mutta nuorenen. Arvet ja rypyt iholla muistuttavat menneistä vuosista, mutta muistan niistä, kuinka pitkälle olen päässyt. Kropassa on nelikymppisenäkin ihan mieletön potentiaali.Ikävistä elämänkokemuksista tuli voima, joka antoi voimaa eteenpäin.Anne jakaa oivalluksiaan ahkerasti myös muille sosiaalisessa mediassa. Hän syttyy siitä, että saa jakaa inspiraatiota muille.– Muutoksessa onnistuu, kun on itseään kohtaan lempeä ja pystyy nauramaan itselleen, Anne uskoo.Jos vastaan tulee murheita tai ongelmia, Anne käy nykyisin asiaa rauhassa läpi eikä enää hae karkkipussia.– Olen kasvanut naisena ja äitinä paljon näiden vuosien aikana. Osaan kääntämään vaikeudet oppiläksyksi ja nousen niistä entistä vahvempana ylös. En uhriudu. Kiitollisuus ja positiivisuus ovat aamuni rutiinit. Ilman niitä en olisi löytänyt tielleni takaisin.