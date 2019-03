Tuore tutkimus paljastaa: Tämä yhdistää laihduttajia, jotka ovat onnistuneet pitämään karistetut kilot loitolla jo 9 vuoden ajan

Laihdutus

Fyysinen aktiivisuus ratkaisevassa roolissa

Näin hyödynnät tietoa

Muista, että painonpudotuksessa ruokavaliolla on todella keskeinen rooli. Se tuo painonpudotustuloksista noin 70–80 prosenttia. Liikuntaa kannattaa tehdä terveyssyistä, lihasmassan säästämiseksi ja myös pienen lisähyödyn saamiseksi painonpudotukseen.

Painonhallintavaiheessa ruokavalio on toki edelleen tärkeä, sillä paluu täysin samoihin ruokailutottumuksiin johtaa yleensä lihomiseen. Mutta fyysisen aktiivisuuden rooli kasvaa. Liikunnan ja arkiliikkeen avulla pystyt ottamaan huomattavasti rennommin kuin painonpudotusvaiheessa ja onnistua silti pitämään karistetut kilot pois. Arkiliikkeen lisäämisessä askelmittari on hyvä konkreettinen muistuttaja. Askelmittarista voit lukea lisää tästä vinkistä https://www.is.fi/terveys/art-2000005059113.html .

. Arkiliikkeen tietoinen lisääminen on tärkeää, sillä nykyisessä ympäristössämme liikettä ei helposti tule itsestään. Kannattaa miettiä keinoja, miten mielekästä lisäliikettä saisi vaikkapa työmatkoille tai osaksi niitä, työpäivän tauoille tai esimerkiksi asioiden hoitamisen yhteyteen kaupungilla.