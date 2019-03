”Miksi paino nousee, vaikka kulutan enemmän kuin syön?”, kummeksuu liki 40 kiloa laihduttanut Pirjo – asiantuntija vastaa

Laihdutus

”Miksi paino nousee, vaikka kulutan enemmän kuin syön?”, kummeksuu liki 40 kiloa laihduttanut Pirjo – asiantun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Säästöliekkiä ei välttämättä ole”

Pirjon vinkit painonpudotukseen

Kirjaa ylös syödyt ja kulutetut kalorit taulukkoon. Sieltä suorastaan pomppaa silmille se, miksi paino nousee tai laskee.

Lisää kulutusta liikkumalla. Jokainen päivittäinen lisätty askel ja tehty askare lisää kulutusta. Rannemittari todistaa, ettei liikunnan tarvitse olla jotain hikistä revittämistä – shoppailu rättikaupassa tai autotarvikeliikkeessä on liikuntaa myös.

Tukahduta kaloripommit. Kaikki ruoat eivät yksinkertaisesti ole järkeviä painonpudottajalle. Jos vaihdat vaikka täysrasvaisen juuston kevyeen, 5 prosenttia rasvaa sisältävään juustoon, paino voi pudota jo sillä 10 kiloa vuodessa.

Suunnittele ajankäyttö ja syömiset ennakkoon, niin ei tule harharetkiä.

Hyviä kysymyksiä ruokien keventämiseen

Voisinko tehdä ruoan hieman eri tavalla, vaikka keraamisella pannulla ilman rasvaa voisinko vaihtaa jonkun ainesosan kevyempään tai jättää jotain kokonaan pois?

Voisinko syödä sitä harvemmin?

Voisinko syödä pienemmän määrän?

Tarkkaile kaloreita