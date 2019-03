Haluaisitko välttää liikakilot? Lue, mitä asiantuntijat sanovat unen ja painon yllättävän voimakkaasta yhteydestä

Laihdutus

Haluaisitko välttää liikakilot? Lue, mitä asiantuntijat sanovat unen ja painon yllättävän voimakkaasta yhteyde

”Unen puute ei ratkea syömällä vähemmän”

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000005510288.html

Nälänsäätely heikkenee univajeessa

Fitnessguru määrää asiakkailleen nukkumaanmenoajan