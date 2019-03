126 kiloa painaneen Anninan peilikuva muuttui muutamassa vuodessa täysin: ”Mahdun entisten housujeni yhteen lahkeeseen”

Laihdutus

126 kiloa painaneen Anninan peilikuva muuttui muutamassa vuodessa täysin: ”Mahdun entisten housujeni yhteen la

Annoskoko haltuun









Mukaan leikkaustutkimukseen





Himoliikkujaksi

Nälkäkuuri, kaalisoppadieetti, hiilarit minimiin. Kolmekymppinen Annina oli kokeillut kaikkea.Painonvartijoiden avulla hän kävi välillä normaalipainossa, mutta se ei jäänyt pysyväksi olotilaksi.– Kun ryhdyin ajamaan taksia, painoni nousi kuudessa vuodessa 60 kiloa.Työ oli mukavaa, mutta jatkuva istuminen yhdistettynä karkeilla ja pitsalla herkutteluun alkoi pahasti haitata terveyttä.Oma terveys olikin yksi isoimmista syistä, jotka sysäsivät Anninan muuttamaan elämäänsä. Hän tiesi, että tulevaisuudessa terveydentila voisi romahtaa. Olokaan ei ollut kaksinen. Se oli suorastaan hirveä.– Halusin vain nukkua ja syödä. En liikkunut missään, koska sopivia vaatteita oli niin vaikea löytää.Kaikki ahdisti.– Kun piti mennä lähikauppaan 500 metriä, menin sinnekin autolla.Viimeinen sysäys motivaation syntyi, kun Annina hakeutui gynekologille. Hän olisi halunnut kierukan, mutta se ei onnistut ylipainon vuoksi.Silloin Annina päätti selvittää, pääsisikö hän lihavuusleikkaukseen. Se näytti mahdolliselta, mutta isoin työ oli tehtävä itse.– Aloin laskea kaikki kalorit kurkkua myöden. Ryhdyin myös käymään uimassa ja kuntosalilla.Kaloreiden tarkkailun lisäksi jutun juju löytyi annoksista. Annoskoot taisivat puolittua, ellei enemmänkin.– Söin ennen valtavia, kahden ihmisen annoksia, Annina tunnustaa.Lisäksi Annina alkoi syödä säännöllisemmin. Hän lisäsi lautaselleen kasviksia ja varmisti, että jokaiselle aterialla oli riittävästi proteiinia. Sen sanotaan pitävän nälkää loitolla pidempään.Lopputuloksena hän pudotti vajaassa vuodessa peräti 30 kiloa.Sitten Anninaa onnisti. Hän pääsi mukaan tutkimukseen, jossa vertailtiin erilaisia lihavuusleikkauksia.Leikkaus oli askel eteenpäin samalla tiellä: isot annoskoot jäivät sen myötä väistämättä menneeseen. Leikkauksen jälkeen ateriakokojen kanssa pitää olla entistäkin tarkempi.– Äitini teki juuri minulle jouluna omia minipullia ja torttuja, Annina kertoo.Hänen koko perheensä ja ystävänsä ovat jaksaneet olla monella tapaa tukena. Tsempata ja uskoa, että Anninan suunta ja tavoitteet ovat arvokkaita.Kaiken kaikkiaan Anninan paino on pudonnut noin puolessatoista vuodessa 50 kiloa.– Elämään on tullut niin paljon muuta. Pystyn liikkumaan. Käyn uimassa, joogassa ja kuntonyrkkeilyssä, sinne on joka viikko ihan ehdotonta päästä.Aiemmin hikiliikunta ei Anninalle maistunut. Nyt hän ei voisi elää ilman sitä.– En ennen hikoillut edes saunassa, koska kroppa oli niin tukossa.Sisimmässään hän kuitenkin muisti, millaista oli olla normaalipainossa.– Tiesin, kuinka hyvä olo minulla oli ollut hoikempana. Nyt on taas ihana pukeutua korkkareihin ja farkkuihin, jotka istuvat päällä.