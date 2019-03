Timo söi ennen 30 pilleriä päivässä – vaimon ”kiero” suunnitelma pani alulle muutoksen, jonka jäljiltä poissa ovat 80 kiloa ja diabeteslääkitys

Laihdutus

Timo söi ennen 30 pilleriä päivässä – vaimon "kiero" suunnitelma pani alulle muutoksen, jonka jäljiltä poissa

Diabetes, astma, polvikivut, sydänongelmia. Ei ehkä ihme, että Timo söi 30 pilleriä päivässä. Mutta nyt hänen pitää ottaa niitä enää kahdeksan.Se on painonpudotuksen ansiota.Reilussa kolmessa vuodessa 49-vuotias Timo on karistanut peräti 80 kiloa. Hän on oiva esimerkki siitä, kuinka suuri merkitys ylipainon suitsimisella on moniin sairauksiin.Miten pudotus onnistui mieheltä, joka kuvailee vihanneensa liikuntaa, rakastaneensa lihapiirakoita, polttaneensa ja juoneensa reippaasti alkoholia?– Se on vaimoni Sannan ansiota. Ilman häntä olisin pyörätuolissa, Timo sanoo.Timo on ollut yhdessä vaimonsa kanssa reilut kuusi vuotta. Kun he tapasivat, Timo painoi 150 kiloa ja käytti polvivaivojen vuoksi keppejä.– Puoli vuotta tapaamisen jälkeen vaimo sanoi, että kepit saavat lähteä. Kaksi päivää kävelin seiniä pitkin. Isompi vika taisi olla itseluottamuksessa sekä siinä, että polvi ei ollut päässyt vahvistumaan keppien takia.Timon paino jatkoi kuitenkin nousuaan aina 174 kiloon saakka. Hänellä todettiin myös diabetes. Silloin vaimo päätti ryhtyä tosissaan toimenpiteisiin.– Emäntä oli kiero, hän alkoi kierrättää minua kauppakeskuksissa, koska viihdyn niissä. Lähdimme aamulla yhdeksältä liikkeelle ja palasimme illalla kuudelta kotiin. Muistan, että menimme esimerkiksi johonkin Prismaan ja ostimme sieltä suurin piirtein yhden nuppineulan, vaikka ravasimme ympäriinsä. Olin ihan hemmetin poikki ja ketutuskäyrä yläkantissa.Paino sen sijaan lähti menemään alakanttiin. Vauhtia tuli salitreeneistä, joihin Timon kannusti kukapa muukaan kuin hänen vaimonsa.– Hän sai ylipuhuttua minut salille. Kun olin käynyt siellä kaksi viikkoa, jäin koukkuun. Olen salilla kuin duracellpupu. Teen 45 minuutin treenin niin, että olen hiestä märkä. Mikään liike ei ole täydellinen, mutta ne toimivat juuri minulle.Timo kiittelee vuolaasti kuntosalinsa henkilökuntaa, jolta hän on saanut hyvät ohjeet ja ohjelman. Liikkuminen salilla onnistuu, vaikka olisikin liikerajoituksia.Aluksi Timo sai jalkaprässissä kelkan ylös 5 kertaa, nyt hän pumppaa sitä ylös jo 12 toiston verran. Malmia on silloin tangossa 260 kiloa.Ilmankos lihasmassaa on alkanut kertyä ja kehon muoto muuttua.– Vyötärö on kaventunut, mutta reidet paksuuntuneet. Housujen pitää olla löysiä ihan eri kohdasta kuin aikaisemmin.Vaimo remontoi syömistavatkin, ja Timo alkoi syödä muutaman tunnin välein pieniä annoksia kerrallaan. Millään totaalikieltolinjalla hän ei silti ole: voi herkutella muutamalla sipsillä tai käydä thai-ravintolassa.Jos laihduttaminen on liian ehdotonta, motivaatio hukkuu helposti. Ja juuri motivaatio on Timon mielestä tärkeintä painonpudotuksessa. Hän kiittää vaimoaan myös sen ylläpitämisestä.– Kerrankin vaimo muistutti siitä, kuinka helppoa minun on nykyisin ostaa kengät.Ennen kenkien hankkiminen oli vaikeaa, koska Timon jalat olivat niin turvonneet.– Totta kai tulee vaikeita ja huonoja päiviä, mutta silloin teen salilla kevyemmin. Teen silti aina jotain, Timo sanoo.Itselle mielekkään, motivaatiota lisäävän liikuntalajin löytäminen on tärkeää.– Malttakaa tutkia, mikä on teidän juttunne, silloin se onnistuu. Muistakaa alusta saakka myös varmistua, että liikunta ja lääkkeet kulkevat sopusoinnussa. Ettei käy huonosti tai popsita pillereitä turhaan. Kannattaa todellakin uhrata aikaa ja jutella kunnolla lääkäreiden kanssa. Myös levon ja liikunnan on kuljettava sopusoinnussa, muuten on vastassa katastrofi, varsinkin jos ylipainosi on kova.Painonpudottaja tarvitsee Timon mielestä kosolti sitkeyttä. Muuten koko homma uhkaa kaatua.– Tulosta on turha odottaa ensimmäisten päivien aikana. Tulokset tulevat kyllä, mutta pikkuhiljaa. Siihen pitää itse uskoa. Jos usko horjuu, ollaan heikolla tiellä.Timo sanoo elävänsä ”uutta elämää”. Alkoholi ja tupakka ovat jääneet kokonaan.– Oloa ei pysty kuvailemaan. En enää tarvitse diabeteslääkkeitä, kivut ovat vähentyneet ja jaksan touhuta koko päivän. Lapsille on iso juttu, että isi pääsee lattialle.Niin iso, että sitä on pitänyt esitellä kavereillekin.